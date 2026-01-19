Genoa, spunta Bijlow: il portiere olandese è rossoblù!

Il Genoa Cricket and Football Club ufficializza l’ingaggio di Justin Bijlow, giovane e promettente portiere olandese nato nel 1998, segnando il primo tassello di un mercato di riparazione invernale denso di aspettative e, inizialmente, di imprevisti.

L’accordo, in scadenza con il Feyenoord Rotterdam, prevede un legame fino al termine della stagione corrente, affiancato da un’opzione per il rinnovo, testimoniando la fiducia del club ligure nelle potenzialità del portiere.

L’operazione si configura come una risposta pragmatica a una situazione inattesa.

L’iniziale pista che vedeva coinvolto il brasiliano Bento, fermamente ostacolato da un precedente provvedimento disciplinare che ne ha impedito il trasferimento in Arabia Saudita, dopo che il giocatore aveva già intrapreso il viaggio verso Genova, ha costretto la dirigenza a virare su un’alternativa rapida e di qualità.

La decisione, lungi dall’essere una compromesso, si è rivelata un’opportunità per assicurarsi un elemento di sicuro affidamento, capace di infondere solidità e competizione alla retroguardia rossoblù.

Bijlow, con otto presenze nella nazionale olandese, porta con sé un bagaglio di esperienza significativo, maturato in un ambiente calcistico di alto livello.

La sua carriera, finora interamente legata al Feyenoord, si arricchisce di 154 apparizioni tra competizioni nazionali ed europee, un dato che evidenzia la sua importanza all’interno della squadra di Rotterdam.

Titolare indiscusso nelle ultime tre stagioni, l’emergere di Orny Wellenreuther come valida alternativa ha indotto il portiere a ricercare un nuovo stimolo professionale, una sfida che lo porterà a confrontarsi con un campionato differente e a contribuire attivamente al progetto sportivo del Genoa.

La sua presenza si preannuncia dunque non solo un rinforzo tecnico, ma anche un elemento catalizzatore per l’intera squadra, capace di elevare il livello di competitività e di alimentare la speranza di un futuro più roseo per i colori rossoblù.

L’arrivo di Bijlow rappresenta un segnale forte, un messaggio di ambizione e di determinazione a superare le difficoltà e a raggiungere obiettivi più elevati.