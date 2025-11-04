Genoa, transizione in corso: Murgita e Criscito al comando, alla ricerca dell’allenatore

Il Genoa si appresta ad affrontare un periodo cruciale, segnato da una transizione tecnica in divenire.

Dopo la recente vittoria contro il Sassuolo, un risultato che ha temporaneamente alleviato le preoccupazioni legate alla partenza di Patrick Vieira, il club ha rimandato la seduta odierna per consentire una riflessione approfondita sulle prossime strategie.

L’esonero dell’ex allenatore aveva aperto uno spiraglio a un cambiamento radicale, ma le valutazioni emerse dalla giornata dedicata all’analisi hanno convinto la dirigenza a concedere un’ulteriore opportunità all’attuale tandem di gestione ad interim, composto da Roberto Murgita e Mimmo Criscito.

La decisione di mantenere Murgita e Criscito al timone, almeno fino alla sfida contro la Fiorentina, rivela una cautela ponderata.

L’impatto positivo dei due ex giocatori, con la loro profonda conoscenza del club e il legame emotivo con la tifoseria, ha indubbiamente influenzato la scelta.

La loro presenza in panchina offre una continuità in un momento delicato, permettendo di capitalizzare sulla ritrovata fiducia generata dalla vittoria contro il Sassuolo.

Tuttavia, questa decisione non deve essere interpretata come una rinuncia alla ricerca di una guida tecnica definitiva.

La sosta per gli impegni delle nazionali rappresenta una finestra strategica per finalizzare la scelta del nuovo allenatore.

La dirigenza genoana sta vagliando diverse opzioni, mantenendo un approccio ampio e inclusivo.

Nomi di spicco come Daniele De Rossi e Roberto D’Aversa figurano tra i candidati più quotati, ma l’orizzonte di ricerca si estende ben oltre i confini nazionali, considerando anche profili interessanti provenienti da altri campionati europei.

La ricerca non si concentra solo sull’esperienza e le competenze tecniche, ma anche sulla capacità di incarnare i valori del club e di creare un progetto solido e duraturo.

La sfida contro la Fiorentina si prefigge come un banco di prova significativo per il tandem Murgita-Criscito, un’occasione per dimostrare la propria capacità di mantenere la squadra sulla strada giusta e di consolidare i risultati ottenuti finora.

Nel frattempo, l’attenzione si rivolge alla costruzione di un futuro tecnico solido e ambizioso, capace di restituire al Genoa il ruolo di protagonista nel panorama calcistico italiano.

La tifoseria attende con speranza e fiducia questa fase di transizione, consapevole che il successo del progetto dipenderà dalla capacità di coniugare continuità e innovazione, esperienza e visione.