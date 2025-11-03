Genoa, una vittoria fondamentale dopo l’addio di Vieira

Il Genoa, in una partita densa di significato al di là del risultato in sé, ha conquistato un prezioso successo esterno contro il Sassuolo per 2-1, incrociando il Sassuolo nel posticipo della decima giornata di Serie A.

Questo incontro, il primo dopo l’addio di Patrick Vieira, ha rappresentato una sorta di banco di prova per la squadra ligure, chiamata a dimostrare resilienza e capacità di adattamento in una fase delicata del proprio percorso.

L’inizio del match si è rivelato promettente per il Genoa, che al 18° minuto ha sbloccato il risultato grazie a una rete di Ruslan Malinovskyi, il cui tiro preciso e potente ha sorpreso la difesa neroverde.

Il gol ha iniettato fiducia nei giocatori rossoblù, che hanno faticato a costruire occasioni concrete nel resto del primo tempo, affrontando un Sassuolo determinato a riequilibrare il gioco.

La ripresa si è aperta con un immediato pareggio del Sassuolo, orchestrato da un ispirato Domenico Berardi, il quale con una conclusione precisa ha ristabilito la parità, infondendo nuova speranza agli uomini di mister Dionisi.

Il Genoa, però, non si è lasciato intimorire e, con una ritrovata aggressività, ha continuato a contendere il pallino del gioco.

La svolta decisiva è giunta negli assai combattuti minuti finali, quando, nel recupero, il difensore norvegese Mathias Normann Ostigard, con una mossa inaspettata, ha siglato il gol vittoria per il Genoa.

Un gol che non solo ha regalato i tre punti alla squadra ligure, ma ha anche rappresentato un momento di liberazione dopo un inizio di stagione travagliato.

La vittoria, la prima stagionale, solleva il Genoa dalla temibile ultima posizione in classifica, portandolo a quota 6.

Il Sassuolo, dal canto suo, resta a 13 punti, ma dovrà analizzare attentamente le proprie lacune per evitare ulteriori battute d’arresto.

L’impresa del Genoa, orchestrata a campi contrari e sotto la guida provvisoria di Mimmo Criscito, testimonia la forza di un gruppo capace di reagire alle difficoltà e di interpretare al meglio le indicazioni del momento.

Questa vittoria potrebbe rappresentare un punto di partenza per il Genoa, un segnale di riscatto in una stagione che si preannunciava estremamente complessa.