Genova accoglie la Fiamma Olimpica: un ponte verso la pace.

Genova si appresta ad accogliere un evento di profonda valenza simbolica: il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Venerdì 9 gennaio, il capoluogo ligure culminerà la trentatreesima tappa di un viaggio epico, nato il 26 novembre scorso nelle vestigia di Olimpia, in Grecia, e che ha attraversato continenti e culture portando con sé l’ideale olimpico.

L’arrivo della Fiamma rappresenta molto più di una semplice cerimonia; incarna un ponte tra epoche, un legame con la storia millenaria dei Giochi, nata come tregua sacra per favorire la celebrazione degli eventi sportivi e, soprattutto, la convivenza pacifica tra le città-stato greche.

La sindaca Silvia Salis, testimone personale di questo spirito attraverso la sua pluridecennale carriera sportiva, dall’esperienza di atleta alle responsabilità istituzionali all’interno del CONI, sottolinea la portata emotiva e culturale dell’evento.

Per lei, questo momento costituisce un coronamento di un percorso dedicato allo sport, una disciplina che considera non solo un veicolo di eccellenza fisica ma, soprattutto, un potente strumento di crescita personale e sociale.

In un’epoca segnata da crescenti tensioni geopolitiche e conflitti umanitari, il significato universale della Fiamma Olimpica assume una risonanza ancora più intensa.

Essa simboleggia la speranza di un mondo più giusto, equo e pacifico, dove il rispetto reciproco e la collaborazione prevalgano sulle divisioni e sull’odio.

La scelta di Genova, città storica di commercio, incontro e dialogo tra culture diverse, rafforza questo messaggio di apertura e accoglienza.

Come ha affermato la sindaca, “Lo sport costruisce ponti, abbatte le barriere, è uno dei più grandi simboli di unione tra persone e popoli”.

Il corteo, che si svilupperà lungo un percorso di circa 600 metri, offrirà alla cittadinanza ligure un’occasione unica per condividere un momento di festa e ispirazione.

Partendo dalla suggestiva Chiesa di Boccadasse alle ore 17:00, il percorso si snoderà attraverso corsi e vie cittadine, creando un’atmosfera di coinvolgimento collettivo.

Dalle periferie al cuore del centro storico, la Fiamma illuminerà simbolicamente la città, invitando la comunità a riflettere sui valori olimpici e a promuovere una cultura della nonviolenza e della convivenza pacifica.

Il Villaggio Olimpico, allestito a Calata Mandraccio, accoglierà il pubblico a partire dalle ore 17:00, offrendo un’ulteriore opportunità di celebrazione e condivisione.

L’evento non è solo una tappa del Grande Viaggio della Fiamma, ma un’occasione per rinnovare l’impegno verso un futuro di pace e prosperità, ispirato dallo spirito olimpico.