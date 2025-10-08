Genova Stadium: Chiarimenti e Trasparenza sul Futuro del Ferraris

Genova Stadium, la società consortile nata dalla convergenza di Genoa e Sampdoria per la gestione ottimale del Luigi Ferraris, ha diramato una dichiarazione congiunta in risposta a recenti valutazioni politiche riguardanti il futuro dell’impianto.

L’intervento mira a chiarire l’evoluzione del progetto di riqualificazione, precedentemente presentato in forma preliminare a fine settembre.

Il piano, che vede un investimento a carico esclusivo delle due società in cambio di una gestione a lunghissimo termine (99 anni), ha suscitato interrogativi, in particolare a seguito delle osservazioni espresse dall’ex vicesindaco Pietro Piciocchi.

La nota di Genova Stadium intende quindi ridimensionare le incertezze e rafforzare la trasparenza dell’operazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Genova Stadium ha sottolineato come il progetto sia in continua evoluzione, nel pieno rispetto della normativa di riferimento (Legge Stadi) e frutto di un dialogo costante e costruttivo con l’amministrazione comunale, a cui la società esprime profonda riconoscenza per la sua disponibilità.

La società ha già sottoposto all’attenzione del Comune di Genova una bozza di studio di fattibilità che analizza diverse soluzioni progettuali, affiancata da un piano economico-finanziario dettagliato.

Quest’ultimo documento, in particolare, testimonia il coinvolgimento di partner strategici di elevato profilo e di primari operatori internazionali del settore, elementi cruciali per garantire l’affidabilità e la sostenibilità economica dell’iniziativa.

Il percorso non è lineare e presenta sfide complesse.

La società sta attualmente lavorando alla definizione della struttura finanziaria più appropriata per l’attuazione del progetto, un elemento chiave per il suo successo.

Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incontro con l’amministrazione comunale, propedeutico all’invio della versione definitiva della documentazione necessaria per l’avvio formale dell’iter approvativo.

Questo processo mira a garantire la piena conformità del progetto alle normative vigenti e a rispondere ad eventuali richieste di integrazione o modifica.

Il CdA di Genova Stadium ha ribadito l’impegno a perseguire questo ambizioso obiettivo, consapevoli del suo impatto significativo per il futuro dei club e per l’identità sportiva e urbana di Genova.

L’operazione rappresenta un’opportunità unica per dotare la città di un impianto sportivo all’avanguardia, capace di accogliere eventi di rilevanza nazionale e internazionale e di contribuire alla riqualificazione urbana del quartiere.

La visione è quella di un nuovo Ferraris, simbolo di innovazione, sostenibilità e passione per il calcio.