Golden Boy e Golden Girl 2025: Genoa e la formazione del futuro.

Nell’atmosfera solenne e suggestiva della Badia di Sant’Andrea, un gioiello storico incastonato nella collina degli Erzelli a Genova, si è celebrato un evento di grande significato per il mondo del calcio europeo: la presentazione dei 25 candidati al prestigioso European Golden Boy 2025 e delle dieci finaliste per l’European Golden Girl 2025.

La scelta del luogo, un’antica abbazia che evoca tradizione e crescita, non è casuale, ma intende sottolineare il valore cruciale della formazione calcistica di qualità per lo sviluppo dei giovani talenti.

L’iniziativa, nata dalla visione del giornalista Massimo Franchi e sostenuta dalla collaborazione tra Tuttosport e Football Benchmark, si fonda su un algoritmo sofisticato che analizza le performance di calciatori nati dopo il 1° gennaio 2005, individuando i più brillanti e promettenti del panorama continentale.

Un sistema che, al di là dei numeri, cerca di cogliere l’impatto e il potenziale di questi atleti, guardando al futuro del calcio.

La cerimonia, condotta dalla giornalista di Sky Federica Lodi e dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago, ha visto la partecipazione di figure chiave del Genoa, tra cui l’Amministratore Delegato Andres Blazquez, il tecnico Patrick Vieira, la responsabile del settore femminile Marta Carissimi e l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro.

Quest’ultima ha evidenziato come l’esempio della Masia del Barcellona, fucina di talenti di fama mondiale, sia un modello di eccellenza da perseguire, seppur con le specificità e le risorse proprie di ciascun club.

“È fondamentale creare ambienti dedicati alla crescita dei nostri giovani”, ha dichiarato Blazquez, sottolineando l’importanza di strutture che garantiscano un percorso formativo completo, non limitato alla sola attività sportiva.

Il Genoa, in questa direzione, ha voluto creare un luogo che unisca l’agonismo alla trasmissione di valori etici e sociali.

“Il 3% dei ragazzi delle nostre giovanili ha già esordito nei professionisti – ha aggiunto – ed è un risultato incoraggiante”.

Patrick Vieira, figura di spicco nel mondo del calcio internazionale, ha condiviso la sua esperienza come tecnico giovanile, evidenziando come la comprensione delle dinamiche psicologiche e relazionali sia cruciale per lo sviluppo dei giovani calciatori.

“La mia esperienza mi aiuta tantissimo”, ha affermato l’allenatore, ricordando la sua esperienza da capitano a soli 19 anni.

“Al Manchester City, osservavamo non solo il talento, ma soprattutto la capacità di reagire mentalmente in campo.

La comunicazione è essenziale, anche quando si tratta di spiegare le scelte tecniche e affrontare le richieste dei giovani”.

L’evento non si è limitato a una semplice presentazione dei candidati, ma ha rappresentato un’occasione di riflessione sull’importanza del settore giovanile, sulla necessità di creare ambienti formativi di qualità e sulla responsabilità di trasmettere valori positivi ai giovani atleti, contribuendo alla loro crescita non solo come calciatori, ma anche come cittadini.

La Badia di Sant’Andrea, con la sua storia millenaria, ha offerto uno scenario perfetto per un evento che guarda al futuro del calcio, un futuro costruito sulle fondamenta solide della formazione e della passione.