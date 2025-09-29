Lazio travolgente: 3-0 al Genoa, fine all’incubo!

La Lazio interrompe una serie di insuccessi e si impone con un netto 3-0 sul Genoa al Marassi, siglando una vittoria significativa al termine della quinta giornata di Serie A.

La prestazione dei biancocelesti, complice una direzione di gioco più decisa e una maggiore lucidità offensiva, ha permesso di disinnescare le ambizioni di un Genoa in difficoltà, afflitto da problemi di classifica e attualmente condivide l’ultima posizione con Pisa e Lecce, sebbene distanziati di soli due punti.

Il primo tempo ha visto la Lazio imporsi con autorità, grazie alle reti di Cancellieri e Castellanos, che hanno saputo sfruttare al meglio le falle difensive avversarie.

Cancellieri, in particolare, si è distinto per un inserimento improvviso e una conclusione precisa, mentre Castellanos ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto del gol, capitalizzando un’occasione creata dai compagni.

L’approccio tattico di Sarri, incentrato su una maggiore aggressività nella fase di possesso palla e una più efficace transizione offensiva, ha evidentemente dato i suoi frutti.

La ripresa ha confermato il dominio laziale, con Zaccagni che ha siglato il gol del 3-0, suggellando la vittoria e mettendo fine a qualsiasi possibile tentativo di rimonta da parte del Genoa.

Il centrocampista ha dimostrato grande intelligenza tattica, ricevendo palla in zona offensiva e trovando la traiettoria perfetta per superare il portiere avversario.

Questa vittoria rappresenta un punto di svolta per la Lazio, che aveva mostrato segni di fragilità nelle precedenti uscite, incassando sconfitte consecutive contro Sassuolo e Roma.

La squadra, guidata da Sarri, si risolleva a quota sei punti in classifica, riacquistando fiducia e cercando di recuperare terreno sulle prime posizioni.

L’analisi del match rivela una netta differenza di condizione atletica e di organizzazione di gioco tra le due squadre.

Il Genoa, appesantito da una stagione difficile e da una classifica complicata, ha mostrato evidenti limiti sia in fase difensiva che in quella offensiva.

La vittoria della Lazio non è solo un risultato positivo, ma anche un segnale di ripresa e di potenziale inespresso che la squadra potrà cercare di sfruttare nelle prossime sfide.

Sarà cruciale per la Lazio mantenere questo livello di performance e continuare a lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il match al Marassi ha fornito un’importante iniezione di morale, ma il percorso verso la salvezza e un posizionamento più favorevole in campionato è ancora lungo e impegnativo.