Ligorna-Imperia: Pareggio amaro, un soffio di rimpianto.

Un pareggio carico di pathos e rimpianti sancisce il confronto tra Ligorna e Imperia, andato in scena allo Stadio Ciccione e valido per la Serie D.

La partita, palpitante e ricca di colpi di scena, si conclude 2-2, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai genovesi, capaci di costruirsi vantaggi che si sono dissolti sotto i colpi di un Imperia coriaceo e determinato.

Il match si apre con un immediato sismogramma di intenti: al terzo minuto, Miccoli tenta la fortuna da lontananza, ma la sfera si inalaza sul fondo.

L’inerzia cambia al sesto minuto quando Rosa, abile nel dettare legge in area, serve Busto, che con una fredda precisione batte Rossi, regalando il vantaggio al Ligorna.

Tuttavia, la gioia dura poco.

L’Imperia, galvanizzato, risponde con una rete inaspettata, un’autentica “gioia” firmata da Insolito, che con un tocco a biliardo dal limite dell’area, beffa Rodriguez, accomodandosi con disinvoltura sulla linea di porta.

La partita assume ritmi più sostenuti.

Conti, servito in area, si presenta di fronte a Rodriguez, ma il portiere argentino, in una parata decisiva, nega il vantaggio all’Imperia.

Pochi istanti dopo, Brasciani, con uno stacco imperioso, sfiora la rete con la traversa che saluta il suo colpo di testa.

Il primo tempo si conclude quindi sul punteggio di 1-1, preludio a una ripresa altrettanto intensa.

Il secondo tempo si presenta con Rodriguez protagonista, costretto a interventi provvidenziali: prima in un duello ravvicinato con l’attaccante avversario, poi con una splendida deviazione su tiro da fuori area.

Il Ligorna aumenta la pressione e le occasioni da rete si moltiplicano, ma la sfortuna si palesa con due pali: prima sul diagonale di Rosa, poi sul tiro di Tiana, che vedono la sfera carambolare esterna.

Il preludio al gol è però evidente, e arriva all’85’.

Rosa, in una giocata di classe sulla fascia sinistra, crossa basso e Tiana, con un tocco preciso, insacca la sfera, portando in vantaggio il Ligorna.

Ma l’Imperia non si arrende e reagisce con veemenza.

A pochi istanti dal termine, una conclusione da fuori area sfiora la porta, mentre al quinto minuto di recupero, Casagrande, con un colpo di testa su cross dalla destra, punisce la retroguardia ligure, fissando il risultato sul definitivo 2-2.

Un pareggio che, al di là dell’apparente equilibrio, nasconde la frustrazione di un Ligorna che, inseguendo il successo, ha dovuto piegarsi alla resistenza di un Imperia combattivo e capace di interpretare al meglio le opportunità che si sono presentate.