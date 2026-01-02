Liguria, abbraccio olimpico: la fiamma attraversa la regione

Il 9 e il 10 gennaio 2026, la Liguria sarà teatro di un evento di portata storica: l’attraversamento della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, un simbolo di speranza, passione sportiva e valori condivisi.

Un percorso articolato che abbraccia la regione, esaltandone la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale, e che si configura non solo come una tappa del viaggio della fiaccola, ma come un vero e proprio abbraccio comunitario.

La carovana olimpica, guidata da Coca-Cola, partner storico dei Giochi fin dal lontano 1928, si presenterà con una coreografia suggestiva, lunga quasi 600 metri.

Oltre al truck d’apertura e al mezzo dedicato alla raccolta differenziata, elemento cruciale per un evento sostenibile e attento all’ambiente, un corteo di tedofori porterà con sé l’iconica fiamma.

A conclusione della prima giornata, a Calata Mandraccio nel cuore del Porto Antico di Genova, Coca-Cola allestirà un vibrante “Village Olimpico”, un vero e proprio punto di incontro per famiglie e appassionati.

Questo spazio, più di una semplice area di intrattenimento, rappresenterà un crocevia di esperienze.

Oltre alla distribuzione di bevande Coca-Cola, nelle versioni “original” e “zero”, sarà offerta la possibilità di gustare una fetta di pizza, con il ricavato interamente devoluto al Banco Alimentare, un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno sociale del brand e l’attenzione verso le fasce più deboli della popolazione.

Il cuore pulsante del Village sarà la musica, con DJ e vocalist che creeranno un’atmosfera coinvolgente e festosa, amplificando l’emozione dell’attesa e l’energia del passaggio della fiamma.

Un angolo sportivo dedicato all’avvicinamento ai valori olimpici permetterà a grandi e piccini di provare l’hockey e di sperimentare simulatori di sci, mentre un’area fotografica a tema bob offrirà un ricordo tangibile di questo momento storico.

Il percorso, a partire da Massa alle 9:09 del 9 gennaio, si snoderà attraverso borghi incantevoli e paesaggi mozzafiato, con eventi speciali dedicati alle Cinque Terre (Riomaggiore e Manarola), Chiavari, Lavagna e Portofino.

Il passaggio a La Spezia alle 11:10 e l’arrivo a Rapallo alle 15:02 saranno momenti di festa e celebrazione.

L’arrivo a Genova, alle 19:30, segnerà la conclusione della prima tappa.

Il 10 gennaio, la fiamma riprenderà il suo cammino da Savona, attraversando Imperia e Sanremo, per concludere la sua avventura ligure a Cuneo, in Piazza Galimberti.

Questo itinerario non è solo un trasferimento fisico, ma un percorso emozionale, un viaggio attraverso l’anima della Liguria, un’occasione unica per celebrare lo spirito olimpico e i valori che lo contraddistinguono: amicizia, eccellenza, rispetto e fair play.