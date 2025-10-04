Liguria: Sport e Inclusione, un Successo da Record

La Liguria si conferma palcoscenico di un’inclusione sportiva vibrante, un ecosistema dove l’attività fisica non è un privilegio, ma un diritto universale.

La Regione Liguria, con il sostegno concreto a iniziative come SportAbility Day, ne è testimone e promotrice.

La quinta edizione di questo evento, celebrato nello storico Stadio della Sciorba a Genova, rappresenta un punto di svolta, un apice di un percorso costruito sulla resilienza, la partecipazione e l’abbattimento di barriere.

L’edizione 2024, anno in cui la Liguria riveste il ruolo di Regione Europea dello Sport, batte record significativi: oltre quaranta discipline sportive a disposizione per la prova, un’offerta diversificata che spazia da attività motorie di base a sport più specialistici, e un numero di partecipanti che supera le 1300, ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà territoriali e con differenti abilità.

L’Assessore allo Sport, Simona Ferro, sottolinea con orgoglio l’evoluzione di SportAbility Day, un progetto che incarna l’essenza di uno sport per tutti, uno sport che non giudica, che non esclude, ma che accoglie e valorizza ogni individuo.

Questo successo è il frutto di una rete di collaborazioni straordinarie: campioni sportivi che fungono da modelli ispiratori, centinaia di società sportive che si impegnano a creare ambienti accoglienti e inclusivi, e un esercito di volontari appassionati che donano il proprio tempo e le proprie competenze.

SportAbility Day non è solo una giornata di sport, ma un’esperienza formativa, un laboratorio di valori dove l’amicizia, il rispetto, la collaborazione e la perseveranza sono i veri protagonisti.

L’evento si configura come un potente veicolo di sensibilizzazione, capace di diffondere un messaggio di speranza e di cambiamento, ricordando a tutti che lo sport è uno strumento fondamentale per la crescita personale e sociale, un motore di integrazione e di benessere per l’intera comunità.

Un sentito ringraziamento va a “Stelle Nello Sport” e a tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questa straordinaria giornata di sport e di inclusione.