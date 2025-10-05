Napoli-Genoa: Rimonta Azzurra e Classifica Incalzante

Il Maradona è stato teatro di un’inaspettata rimonta azzurra, con il Napoli che ha superato il Genoa con un risultato finale di 2-1, consolidando la propria posizione di vertice in un campionato sempre più competitivo.

La squadra partenopea, ora a pari merito con la Roma con 15 punti dopo sei giornate, ha dovuto lottare duramente per arginare l’aggressività e l’organizzazione tattica mostrata dai liguri, capaci di portarsi in vantaggio nel primo tempo.

La rete del Genoa, siglata al 34′ minuto da Ekhator con una spettacolare acrobazia di tacco – un gol che testimonia l’attenzione ai dettagli e l’abilità tecnica di una squadra che non intende limitarsi a un ruolo di semplice spettatore – ha scosso momentaneamente l’inerzia del match.

L’assist di Norton-Cuffy, abile a creare lo spazio e fornire la palla ideale, evidenzia la coesione e la fluidità del collettivo genoano, capace di sfruttare al meglio le proprie individualità.

La ripresa ha visto un Napoli trasformatosi, con una maggiore intensità di pressing e una ricerca di spazi più marcata.

La reazione, orchestrata da un Conte determinato a non lasciare punti per strada, si è concretizzata con il gol di Anguissa al 12′, che ha riaperto le porte del risultato.

La sua prestazione, oltre a quella del resto della squadra, ha dimostrato una resilienza e un’abilità nel recuperare palloni che hanno destabilizzato il Genoa.

La dinamica che ha portato al sorpasso, al 30′ minuto con Hojlund, è stata un esempio di calcio moderno, fatto di transizioni veloci, pressing alto e un’implacabile ricerca del gol.

La confusione in area, frutto di un susseguirsi di azioni e contrasti, ha premiato la determinazione del Napoli, capace di sfruttare al meglio l’occasione.

Questo successo non è solo una vittoria di tre punti, ma un segnale importante per il Napoli, che dimostra di poter reagire anche quando le cose si mettono in difficoltà.

La partita ha inoltre evidenziato la crescente competitività del campionato, con un Genoa che si presenta al Maradona come una squadra organizzata e capace di mettere in difficoltà anche le contendenti più quotate.

La classifica, ora con la Roma al passo, preannuncia un’entusiasmante battaglia per il titolo.