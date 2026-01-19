Palermo-Spezia: vittoria ingannevole, ma segnali di speranza per gli aquilotti.

La partita tra Palermo e Spezia, disputata al Barbera, si è conclusa con una vittoria rosanero per 1-0, un risultato che inganna, celando una sfida intensa e ricca di spunti.

L’incubo per gli aquilotti inizia subito, con il gol di Segre realizzato a freddo, a soli undici secondi dall’inizio, una rete nata da un’azione che si sviluppa in modo quasi surreale, partendo dalle retrovie palermitane in contemporanea al calcio d’inizio.

Nonostante il contraccolpo emotivo, lo Spezia dimostra una resilienza inaspettata, reagendo con grinta e creando al terzo minuto la prima occasione da gol.

Il contributo dei nuovi acquisti si rivela immediatamente prezioso: Valoti, Adamo e Sernicola, soprattutto quest’ultimo, apportano dinamismo e soluzioni offensive, orchestrando una serie di azioni pericolose.

Soleri, in particolare, si presenta due volte in contromossa, ma la prontezza di Joronen, il portiere palermitano, si erge a barriera insuperabile.

La ripresa vede il Palermo mantenere l’iniziativa, pressando costantemente e creando diverse opportunità.

Le Douaron e Bani, con due conclusioni che si infrangono sui pali, simboleggiano la frustrazione degli uomini di Baldini.

Il pressing alto e l’aggressività dei rosanero mettono a dura prova la difesa spezzina, costretta a difendersi con ordine e determinazione.

Negli ultimi minuti, Donadoni tenta una mossa corale, modificando il reparto offensivo alla ricerca disperata del pareggio.

La speranza si ravviva al novantatreesimo quando Artistico, superato Joronen con un tiro a rasoterra, vede la propria conclusione raschiare il palo, negando il gol con una beffa crudele.

La quarta sconfitta in cinque partite affligge lo Spezia, proiettandolo in una classifica deficitaria.

Tuttavia, al di là del risultato, emergono segnali incoraggianti: la capacità di reagire, la vivacità dei nuovi acquisti e la volontà di lottare fino all’ultimo secondo.

La campagna trasferimenti si preannuncia cruciale per risollevare le sorti della squadra.

L’obiettivo primario è rinforzare la difesa, inserendo un difensore di esperienza e affidabilità.

Allo stesso tempo, è necessario incrementare la potenza offensiva con l’aggiunta di due attaccanti in grado di garantire maggiori guizzi e segnare con regolarità.

Tuttavia, per permettere l’arrivo di nuovi elementi, una revisione della rosa si rende imprescindibile, liberandosi da giocatori che non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative.

Il mercato si prospetta quindi come un crocevia determinante per il futuro dello Spezia.