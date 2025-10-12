Pro Recco, una stagione da campioni e un futuro da eccellenza.

Nella suggestiva cornice della Sala Polivalente Franco Lavoratori, l’assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro, ha inaugurato la presentazione ufficiale della stagione 2025/2026 della Pro Recco Water Polo, un evento che celebra non solo un club, ma un vero e proprio patrimonio sportivo e culturale.

La Pro Recco, con il suo palmarès straordinario – 37 scudetti nazionali e 11 vittorie in Champions League – incarna l’eccellenza italiana nel mondo del water polo e rappresenta un orgoglio imprescindibile per il territorio ligure, in particolare per la città di Recco.

Il club è molto più di una squadra: è un potente catalizzatore di passione, un collante che unisce generazioni e un’icona identitaria profondamente radicata nella storia e nelle tradizioni locali.

L’assessore Ferro ha sottolineato l’impegno concreto della Regione Liguria a sostegno della Pro Recco, in linea con il ruolo della Liguria come Regione Europea dello Sport 2025.

Questo sostegno si concretizza in un investimento significativo di quasi 3,3 milioni di euro destinati alla completa riqualificazione della piscina di Punta Sant’Anna, un progetto atteso da tempo e di fondamentale importanza per il futuro del club.

L’intervento di riqualificazione non si limita alla semplice ristrutturazione dell’impianto esistente, ma mira a creare una struttura all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di una squadra di livello mondiale e di offrire un’esperienza ottimale per atleti, staff tecnico, spettatori e visitatori.

Si prevede la realizzazione di nuove aree dedicate all’allenamento, al recupero fisico, all’ospitalità e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di elevare la piscina di Punta Sant’Anna a vero e proprio polo del water polo di eccellenza.

Il ritorno alla piscina di Punta Sant’Anna, una volta completati i lavori, segnerà una nuova era per la Pro Recco, consentendo alla squadra di giocare nuovamente nella sua storica casa, in un ambiente moderno, funzionale e capace di esaltare la sua straordinaria tradizione di successi.

Questo ritorno non è solo un ritorno alle origini, ma anche un investimento nel futuro, un segnale di crescita e di continuità per uno dei club più prestigiosi del panorama sportivo italiano e internazionale.

L’assessore Ferro ha concluso ribadendo la volontà della Regione Liguria di continuare a sostenere lo sviluppo del movimento sportivo ligure, valorizzando le eccellenze come la Pro Recco e promuovendo l’importanza dello sport come motore di crescita sociale, economica e culturale per l’intera regione.