Salernitana, emergenza sanitaria: intossicazione di massa dopo Genova

Una grave emergenza sanitaria ha colpito la Salernitana al rientro da Genova, gettando un’ombra di preoccupazione e mistero attorno alla squadra campana. Quattordici membri del gruppo, tra calciatori e personale tecnico, hanno richiesto cure mediche urgenti a seguito di un acuto malessere, sollevando l’ipotesi di un’intossicazione alimentare.L’episodio drammatico si è verificato dopo la partita di play-out contro la Sampdoria, conclusasi con un risultato favorevole ai padroni di casa per 2-0. Il trasferimento della squadra dalla Liguria alla base salernitana, previsto attraverso un volo charter, si è trasformato in un evento critico. Durante la traversata aerea, un numero crescente di persone ha manifestato sintomi allarmanti, suggerendo una reazione avversa a sostanze ingerite.L’atterraggio all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi ha visto l’intervento immediato di un dispositivo di soccorso sanitario. Ambulanze e personale medico hanno provveduto al trasporto d’urgenza dei quattordici individui colpiti presso strutture ospedaliere, dove sono stati sottoposti a esami e terapie per stabilizzare le loro condizioni.Le indagini preliminari si concentrano su un pranzo a sacco consumato dal gruppo a Genova, preparato con riso. L’attenzione è rivolta alla possibile contaminazione del cibo, che potrebbe aver causato la reazione tossica. Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine stanno lavorando in sinergia per ricostruire l’intera filiera alimentare, dalla preparazione alla consumazione, al fine di individuare la causa precisa dell’intossicazione. Nonostante i quattordici casi acuti, si segnala che nelle ore successive anche altri due membri del team avrebbero sviluppato sintomi simili, ampliando potenzialmente il ventaglio di persone coinvolte. La Polizia ha avviato un’indagine formale per accertare le responsabilità e chiarire le dinamiche dell’evento. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla sicurezza alimentare e sulla necessità di protocolli più rigorosi per la gestione dell’alimentazione delle squadre sportive, soprattutto in contesti di trasferte e impegni agonistici che comportano stress fisico e mentale. L’episodio ha interrotto bruscamente il focus sulla delicata partita di play-out e ha generato un’ondata di solidarietà e preoccupazione per la salute dei tesserati della Salernitana.