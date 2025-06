Salernitana-Frosinone: respinto il ricorso, la partita si gioca.

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha emesso una sentenza definitiva che respinge il ricorso presentato dalla Salernitana, ratificando la decisione precedente, datata maggio, relativa alla riprogrammazione delle partite di playout di Serie B contro il Frosinone. Questa pronuncia rappresenta il completamento del giudizio di merito, consolidando la validità della precedente decisione cautelare che aveva già alterato il corso degli eventi.La vicenda, che ha generato un’ondata di polemiche e sollevato interrogativi significativi sulla correttezza delle procedure e sull’applicazione dei regolamenti federali, si ripropone ora con una nuova fase. Il cuore della controversia risiede nella contestazione della legittimità della riprogrammazione, considerata dalla Salernitana come lesiva dei propri diritti sportivi e, potenzialmente, pregiudizievole per l’esito della competizione.L’atto di ricorso, presentato dalla Salernitana, mirava a ottenere l’annullamento della decisione che aveva portato al rinvio della partita decisiva. La società campana sosteneva che la decisione, presa in un contesto di particolari tensioni e con modalità ritenute non trasparenti, avesse compromesso la parità di condizioni tra le due contendenti. Le argomentazioni presentate dalla Salernitana vertevano sulla necessità di garantire un processo decisionale imparziale e basato su criteri oggettivi, elementi cruciali per la tutela della sportività e del diritto al gioco.La decisione del Tribunale Federale Nazionale, tuttavia, ha confermato la validità della riprogrammazione, respingendo le contestazioni mosse dalla Salernitana. Questo esito sottolinea l’importanza, nel sistema sportivo, del rispetto delle decisioni degli organi competenti, sebbene non esclude la possibilità di ulteriori valutazioni a livello interpretativo rispetto all’applicazione dei regolamenti.La partita di ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria, dunque, si svolgerà domenica a Salerno, con la posta in gioco rimasta invariata: la permanenza nel campionato di Serie B. Questo incontro si preannuncia particolarmente carico di emozioni, non solo per l’importanza sportiva dell’evento, ma anche per le ripercussioni che la vicenda ha avuto sull’immagine del calcio italiano e sulla percezione della giustizia sportiva. L’attenzione sarà puntata non solo sul risultato finale, ma anche sul modo in cui la partita verrà gestita, con l’auspicio che possa rappresentare un esempio di correttezza, rispetto delle regole e tutela dei valori sportivi. La vicenda solleva, in ultima analisi, un dibattito più ampio sulla necessità di rafforzare la trasparenza e l’imparzialità dei processi decisionali nel mondo dello sport, al fine di garantire la fiducia dei tifosi e di tutelare l’integrità della competizione.