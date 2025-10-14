Sampdoria, brutta caduta: Pafundi out per un mese, derby in salita.

Un’ombra si addensa sul derby ligure in programma a Chiavari, con la Sampdoria che dovrà affrontare l’Entella Sant’Elena senza il contributo cruciale del giovane Simone Pafundi.

L’assenza del fantasista, classe 2006, è diretta conseguenza di un infortunio occorso durante la sua esperienza con la Nazionale Under 21, specificatamente durante l’impegno contro l’Armenia.

Il rientro anticipato a Genova, dal ritiro azzurro, ha portato immediatamente a una serie di accertamenti diagnostici che hanno rivelato una lesione al retto femorale della coscia sinistra.

La gravità della lesione impone un periodo di stop di almeno un mese, una notizia che rappresenta un duro colpo per il tecnico sampdorino e per l’intera tifoseria blucerchiata.

Pafundi, destinato a diventare un pilastro del progetto Sampdoria, aveva saputo conquistare spazio e fiducia nel campionato di Serie B, dimostrando qualità e personalità ben al di là della sua giovane età.

La sua recente prestazione contro il Pescara, culminata con il gol inaugurale della sua carriera tra i professionisti, aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi e suggerito un’ascesa rapida e significativa.

L’infortunio, ironicamente, lo costringe a interrompere un percorso di crescita promettente.

L’assenza del talento di Pafundi non è semplicemente una questione di sostituibilità tattica.

Rappresenta, in un contesto di ricostruzione e di ricerca di identità, la perdita di un elemento chiave nella costruzione di un futuro solido per la Sampdoria.

La sua capacità di creare spazi, di dettare i tempi di gioco e di fornire soluzioni inaspettate lascia un vuoto difficile da colmare, soprattutto in un match di fondamentale importanza come il derby ligure.

Il match contro l’Entella si preannuncia quindi come una prova di resilienza per la squadra, chiamata a superare un momento delicato e a dimostrare la propria capacità di adattamento e di unità.

L’infortunio di Pafundi, purtroppo, aggiunge un ulteriore elemento di complessità a un percorso di rinascita che si preannuncia impegnativo.