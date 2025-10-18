Sampdoria, cambio panchina: Donati esonerato, si cerca un nuovo mister

La società U.

C.

Sampdoria ha ufficializzato, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, la risoluzione consensuale del contratto che legava Massimo Donati alla panchina della prima squadra.

L’esito di questa decisione, che giunge a seguito di un periodo di risultati al di sotto delle aspettative e di una profonda riflessione interna, segna una svolta significativa in un momento cruciale della stagione sportiva.

L’esonero di Donati non è solo una conseguenza delle recenti performance in campo, ma riflette anche una valutazione più ampia sulla direzione strategica che il club intende perseguire.

L’attuale quadro calcistico, caratterizzato da una crescente competitività e da una necessità impellente di innovazione tattica e gestionale, ha portato la dirigenza a ritenere necessario un cambio di guida per stimolare una reazione immediata e sostenibile.

La decisione, sebbene dolorosa per entrambe le parti, è stata presa nel rispetto reciproco e con la ferma volontà di tutelare gli interessi della squadra e della tifoseria.

Massimo Donati ha profuso impegno e dedizione durante il suo periodo in carica, e per questo gli vanno espressi sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto.

L’esonero apre ora una fase di ricerca e selezione del nuovo tecnico, un processo che sarà affrontato con la massima attenzione e professionalità.

La dirigenza è al lavoro per individuare una figura in grado di incarnare i valori del club, possedere una visione chiara del gioco e saper motivare la squadra verso obiettivi più ambiziosi.

La ricerca non si limiterà a considerare profili esclusivamente italiani, ma esplorerà anche opzioni internazionali, con l’obiettivo di portare a Genova un allenatore con una solida esperienza a livello europeo e una comprovata capacità di gestione di gruppi di giocatori eterogenei.

Si prevede che il nuovo mister dovrà affrontare diverse sfide, tra cui il recupero della fiducia dei giocatori, la riorganizzazione tattica della squadra e la risoluzione di alcune problematiche legate al rendimento individuale di alcuni elementi chiave.

Sarà fondamentale che il nuovo allenatore sappia creare un ambiente di lavoro sereno e motivante, capace di valorizzare le qualità di ogni giocatore e di instillare un forte spirito di gruppo.

La tifoseria, comprensibilmente delusa dai risultati finora ottenuti, attende con ansia l’arrivo del nuovo mister, sperando in una pronta inversione di tendenza e in una stagione più positiva.

L’U.

C.

Sampdoria si impegna a fornire ogni supporto necessario al nuovo allenatore e a lavorare con determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati, con l’obiettivo primario di garantire la salvezza e di costruire un futuro più solido e prospero per il club.

La ricerca di un nuovo punto di partenza è ora in corso, con la speranza di ritrovare l’entusiasmo e la passione che hanno sempre contraddistinto la Sampdoria.