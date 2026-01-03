Sampdoria, mercato risolve: quattro innesti per rilanciare la stagione

La Sampdoria mantiene fede alle promesse di un mercato invernale mirato a risollevare le sorti di una stagione finora altalenante.

L’impegno della dirigenza, espresso con chiarezza all’inizio di gennaio, si concretizza con l’arrivo di quattro elementi di spicco, volti a infondere nuova linfa e dinamismo in un organico che necessitava di un profondo rinnovamento.

Il direttore dell’area tecnica, Morten Fredberg, e il direttore sportivo Andrea Mancini, hanno orchestrato un’operazione di mercato complessa e ambiziosa, navigando le acque spesso torbide del calciomercato con una strategia precisa: puntare su giocatori esperti e motivati, capaci di fare la differenza nel breve e medio termine.

L’ingaggio di Salvatore Esposito, centrocampista dallo Spezia, rappresenta un investimento significativo per il club, attestandosi attorno ai due milioni di euro, comprensivi di variabili legate alle prestazioni.

Un segnale forte di fiducia nelle sue capacità e potenziale.

Il contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione sottolinea l’ambizione del club di costruire attorno a lui un progetto a lungo termine.

Esposito, noto per la sua visione di gioco e abilità nel recupero palla, è destinato a diventare un punto cardine del centrocampo blucerchiato.

Dalla Grecia, dall’Aek Atene, giunge Gerasimos Mitoglou, difensore centrale che apporta solidità e esperienza alla retroguardia.

La sua innesto mira a rafforzare una fase difensiva che ha mostrato fragilità in diverse occasioni.

L’arrivo di Mitoglou si inserisce in una strategia di potenziamento complessivo del pacchetto difensivo.

L’esterno offensivo Tjas Begic, in prestito dal Parma, aggiunge ulteriore dinamismo e imprevedibilità al reparto offensivo.

La formula del prestito offre alla Sampdoria la possibilità di valutare a fondo le sue capacità senza l’impegno di un acquisto definitivo, ma con la possibilità di ingaggiare il giocatore a titolo definitivo in futuro.

La sua velocità e capacità di saltare l’uomo rappresentano un’arma importante per sbloccare le partite.

Grande attesa, infine, per Matteo Brunori, attaccante desideroso di rilanciarsi dopo una prima metà di stagione segnata da un minutaggio limitato e da una scarsità di gol.

L’accordo che lo legherà alla Sampdoria fino al termine della stagione attuale, testimonia la fiducia del club nel suo potenziale.

Insieme a Massimo Coda, Brunori è chiamato a formare una coppia offensiva competitiva, capace di garantire un flusso costante di gol e di accendere la speranza di una rimonta nel campionato.

L’affiatamento di questi due attaccanti, supportato da un reparto offensivo ben strutturato, potrebbe rivelarsi la chiave per risollevare le sorti di una squadra che merita di esprimere tutto il suo valore.

L’operazione di mercato, complessivamente, proietta la Sampdoria verso un futuro più solido e promettente, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e riaccendendo la fiamma della speranza.