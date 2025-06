Sampdoria-Salernitana: sollievo e ritiro, ma l’incertezza incombe

Il Ferraris ha respirato un’aria di sollievo ieri sera, un sospiro collettivo che si è materializzato in un 2-0 contro la Salernitana, risultato cruciale nell’immediato contesto dei playout di Serie A. La vittoria, seppur parziale, inietta fiducia nella compagine blucerchiata, ma non annulla la consapevolezza che la battaglia per la salvezza è tutt’altro che conclusa. La sfida di ritorno, in programma all’Arechi, si preannuncia un crocevia delicato, un terreno di prova dove l’intensità e la resilienza saranno messe a dura prova.La squadra, guidata dal tecnico interinale Alberico Evani, si prepara ora ad affrontare una fase di preparazione intensiva. Il programma prevede una trasferta a Roma, dove la truppa blucerchiata si rifugerà in un ritiro di tre giorni presso il centro sportivo di Trigoria, ospite della Roma. Questo periodo di isolamento, lontano dalle pressioni esterne, mira a consolidare la coesione di squadra, affinare le strategie di gioco e recuperare energie fisiche e mentali. Successivamente, la squadra si sposterà in una località campana, strategicamente posizionata nelle vicinanze di Salerno, per un ulteriore periodo di preparazione focalizzato sull’analisi dell’avversario e la definizione delle tattiche specifiche per il match di ritorno. L’ambiente circostante, in questo frangente, dovrà favorire la concentrazione e l’eliminazione di qualsiasi elemento di distrazione.Tuttavia, l’incertezza aleggia ancora sul calendario. La recente ondata di intossicazione alimentare che ha colpito diversi giocatori, un evento inaspettato e potenzialmente debilitante, solleva seri interrogativi sulla loro disponibilità e condizione fisica. La Lega Serie A sta valutando la possibilità di un rinvio del match di ritorno, una decisione che dipenderà dall’evoluzione clinica dei giocatori coinvolti e dalla relativa idoneità alla competizione. Un simile provvedimento, se confermato, segnerebbe una parentesi insolita e complessa in un momento cruciale della stagione calcistica, accentuando le difficoltà di una Sampdoria che lotta disperatamente per la sopravvivenza nel massimo campionato italiano. La salute dei giocatori, in questo frangente, assume una priorità assoluta, al di sopra di considerazioni puramente sportive.