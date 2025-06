Sampdoria: tra spareggio e accuse, la società si difende

Con la conclusione della travagliata vicenda bresciana, che sancisce la retrocessione in Serie C a seguito del ritiro del ricorso contro la penalizzazione per irregolarità amministrative, l’attenzione si concentra sulla Sampdoria, ora chiamata a disputare lo spareggio-salvezza contro la Salernitana (andata fissata per domenica 15). L’esito della vicenda bresciana cristallizza la posizione della società genovese, che si dichiara categoricamente estranea alle accuse mosse nelle ultime settimane, enfatizzando la propria trasparenza e il rispetto delle normative.La comunicazione ufficiale del club mira a dissipare ogni dubbio e a ristabilire un clima di fiducia, in seguito alle insinuazioni emerse dalla trasmissione “Le Iene” del 3 giugno, le quali avevano sollevato pesanti interrogativi sulla gestione del settore giovanile blucerchiato. In risposta a tali accuse, la Sampdoria ha immediatamente avviato procedure interne per accertare la veridicità delle informazioni e tutelare la reputazione del club.In linea con l’impegno a garantire la massima correttezza e a collaborare pienamente con le autorità competenti, la dirigenza sampdoriana ha disposto una sospensione cautelativa temporanea nei confronti di Luca Silvani e Tommaso Mattioli, figure direttamente coinvolte nelle contestazioni. Tale provvedimento, adottato in via precauzionale, dimostra la volontà della società di operare in modo proattivo e responsabile.La comunicazione ufficiale ripercorre anche i fatti precedenti, ricordando l’invio di una diffida formale al calciatore in data 25 marzo, evidenziando la percezione di un’azione potenzialmente strumentale. La Sampdoria si riserva inoltre il diritto di intraprendere ogni azione legale ritenuta necessaria per la tutela della propria immagine, ribadendo un impegno costante alla trasparenza e alla salvaguardia dei valori che contraddistinguono il club. La vicenda si configura come un momento delicato per la società, che si appresta ad affrontare una sfida cruciale sul campo, mentre si procede a un’analisi approfondita delle dinamiche interne per garantire la conformità a tutti gli standard etici e legali.