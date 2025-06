Scherma, trionfo azzurro: un progetto di rinnovamento e futuro brillante.

Il trionfo dell’Italia agli Europei di Scherma di Genova non è semplicemente un risultato numerico, ma il sigillo di un progetto di rinnovamento profondo e di una visione strategica lungimirante. Le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, riflettono un bilancio che va ben oltre il conteggio delle 13 medaglie conquistate – 3 ori, 2 argenti e 8 bronzi – un primato incontrastato che non ha trovato rivali tra le altre nazioni partecipanti.L’importanza del risultato risiede nella composizione stessa del podio, arricchito dalla presenza di sette atleti esordienti tra i medagliati, un chiaro segnale di continuità generazionale e di un solido sistema di sviluppo del talento. Questo mix di esperienza consolidata e freschezza giovanile, abilmente orchestrato dai Commissari Tecnici, ha dimostrato di essere la chiave del successo, consolidando la leadership italiana nel panorama scheristico europeo.L’impatto del cambiamento generazionale è particolarmente evidente nelle performance delle diverse armi. Il fioretto di Simone Vanni, con la conquista di tre titoli su quattro, ha confermato la sua indiscussa supremazia, mentre le squadre di sciabola maschile e femminile, guidate rispettivamente da Andrea Terenzio e Andrea Aquili, hanno offerto una performance eccezionale, con la medaglia femminile che ha generato un’ondata di emozione e orgoglio. Anche la spada, con Dario Chiadò al timone, ha riconfermato la sua posizione di eccellenza internazionale, grazie alla combinazione di atleti di comprovata esperienza e giovani promesse, con un plauso particolare rivolto al contributo del delegato Diego Confalonieri.L’emergere di due Under 20 tra i protagonisti, Mariella Viale, figura emblematica di questa avventura, e Matteo Galassi, capace di salire sul podio in due occasioni, testimonia l’efficacia del programma di sviluppo dei talenti e la capacità della federazione di integrare i giovani nelle competizioni di alto livello. Questo successo non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro di scouting, preparazione e supporto costante, volto a coltivare il potenziale dei giovani atleti e a fornire loro le opportunità per esprimersi al meglio.Il debutto anche per i tre Commissari Tecnici e per il Presidente stesso, ha portato a una nuova linfa vitale, con approcci innovativi e una visione condivisa che hanno contribuito a creare un ambiente positivo e stimolante per tutti gli atleti. L’ottimismo per il futuro è palpabile, e il prossimo Mondiale di Tbilisi si presenta come un’ulteriore opportunità per confermare la forza e la competitività della scherma italiana. La sinergia tra veterani e nuovi talenti, l’entusiasmo contagioso che anima il gruppo, e la solida base di un progetto ben definito, gettano le basi per un futuro ancora più brillante.