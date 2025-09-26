Sconfitta amara, futuro incerto: il Venezia deve reagire.

L’osservazione del volto dei calciatori al termine di un match avverso rivela più di una semplice frustrazione; esprime una disillusione tangibile, una dissonanza tra le aspettative e la realtà dei risultati.

Non si tratta di uomini sazi di successi, ma di atleti in cerca di risposte, di una direzione chiara.

La constatazione è inequivocabile: è imperativo elevare il nostro livello di gioco.

A distanza di sole quattro uscite competitive, la fiducia nel potenziale di questa squadra rimane incrollabile.

L’allenatore Luca D’Angelo, con la sua visione pragmatica, guarda avanti, consapevole delle sfide che attendono la formazione nello scontro cruciale in terra veneta, immediatamente successivo all’amaro ko in Coppa Italia ai calci di rigore a Parma.

Sei incontri ufficiali senza un successo nei tempi regolamentari proiettano uno scenario inizale tutt’altro che auspicabile.

L’analisi si concentra inevitabilmente sull’inadeguatezza dell’attacco, ma è in difesa che si manifesta la fragilità più profonda.

La solidità difensiva, pilastro fondamentale delle stagioni precedenti, sembra essersi incrinata.

La capacità di soffocare l’avversario, di rendere il portiere un semplice spettatore, si è drasticamente ridotta.

Ora, concediamo troppo, esponendo la squadra a pericoli evitabili.

La priorità assoluta, quindi, è un ritorno alla disciplina e alla compattezza in fase difensiva.

La ricostruzione di questa resilienza sarà la chiave per rilanciare l’intero progetto.

In attacco, si prospetta un tridente composto da Soleri, Di Serio e Lapadula, quest’ultimo tornato a segnare al Tardini dopo un’estate costellata di dubbi e speculazioni sul suo futuro, pronto a dare il suo contributo.

Il Venezia, lo si deve riconoscere, rappresenta una formazione di alto livello.

Insieme al Palermo, emerge come una delle principali contendenti per la conquista del titolo.

La partita si preannuncia impegnativa, richiedendo un approccio tattico impeccabile e una performance atletica al massimo.

È imperativo che i giocatori scendano in campo animati dalla stessa passione e determinazione che hanno sempre contraddistinto questa squadra.

La scintilla è ancora lì, latente, ma necessita di essere ravvivata da risultati concreti, che possano infondere fiducia e rinsaldare lo spirito di gruppo.

Superare questo momento di difficoltà è un banco di prova fondamentale per dimostrare la resilienza e la reale ambizione di questo collettivo.

La strada è in salita, ma la possibilità di riscattare un inizio incerto rimane aperta.