Spada Azzurra a Genova: Giovani e Veterani Trionfano agli Europei

Spada Azzurra: Giovani Promesse e Esperienza al Top agli Europei di GenovaGenova è stata teatro di una straordinaria performance degli spadisti italiani ai Campionati Europei, un evento che ha visto emergere talenti nascenti affiancati da veterani di grande esperienza. Matteo Galassi, ventenne prodigio ancora nella categoria Under 20, ha conquistato l’argento, mentre Andrea Santarelli, figura storica dello sport italiano, ha riportato a casa il bronzo, siglando un ritorno al podio continentale dopo sei anni. La prestazione di Valerio Cuomo, quinto classificato, e la valida prova di Mariella Viale, ottava nella sciabola femminile, completano un quadro di risultati di alto livello.La cavalcata di Galassi, partito da numero uno nella fase a gironi, è stata un susseguirsi di assalti combattuti. Il duello contro il lussemburghese Giannotte, risolto solo al supplementare (15-14), ha preannunciato la sua determinazione. Successivamente, ha superato Frazao (15-13) e il ceco Cupr (15-12), dimostrando una tecnica impeccabile e una freddezza tattica impressionante. L’affermazione contro lo svizzero Hauri (15-9) ha sancito la conquista della medaglia, ma la semifinale ha riservato un derby italiano con Santarelli, concluso con un netto 15-0 a favore di Galassi. La finale, contro l’ucraino Svichkar, si è rivelata più ardua, con un risultato finale di 15-11 che ha consegnato all’azzurro un meritato argento.Santarelli, veterano di mille battaglie, ha affrontato il suo percorso con la solita grinta, superando Gurov (15-10), Rod (15-12) e Priinits (15-6). La semifinale contro Cuomo, conclusa con un convincente 15-9, ha garantito l’accesso alla finale per il bronzo. La successiva sconfitta contro Galassi, pur dolorosa, non ha intaccato la sua dignità sportiva, celebrando un trionfo morale e un bronzo europeo che testimonia la longevità e la resilienza di un campione.L’evento non è stato esente da imprevisti. Le alte temperature hanno causato disagi iniziali, portando a un intervento rapido per migliorare il sistema di raffreddamento del palasport e garantire il comfort degli atleti. La sindaca Silvia Salis ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione, dimostrando attenzione e sensibilità verso le esigenze degli atleti.Il programma delle gare individuali si conclude domani con le competizioni di spada femminile e fioretto maschile. In pedana per l’Italia, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, pronti a onorare i colori nazionali e a inseguire ulteriori successi. La competizione a Genova non solo ha premiato l’abilità tecnica e la preparazione atletica, ma ha anche messo in luce il valore della continuità generazionale e della capacità di resilienza di un movimento sportivo ricco di storia e di promesse.