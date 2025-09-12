Spezia-Empoli: Mascardi fissa l’obiettivo, D’Angelo cerca la svolta.

La formazione dello Spezia si proietta verso la cruciale sfida in terra toscana, ad Empoli, con la conferma di Diego Mascardi tra i pali.

Il giovane portiere, espressione più recente del florido settore giovanile ligure e reduce da una significativa esperienza con la nazionale Under 21, rappresenta un punto fermo nel progetto tecnico di Luca D’Angelo.

La pausa, lungi dall’essere un semplice intervallo, si è rivelata un’opportunità strategica per una rifinitura fisica mirata, un momento di recupero e analisi tattica.

La condizione degli altri elementi della rosa è sotto attenta valutazione.

Wisniewski, tornato dall’impegno con la Polonia, ha gestito il recupero con una seduta leggera, segno della sua integrità fisica dopo un intenso ciclo di partite.

Aurelio, al contrario, necessita di un monitoraggio più approfondito.

Beruatto e Candela si rendono disponibili, mentre l’attesa per il rientro di Kouda, squalificato, si risolve in una potenziale partenza titolare, un segnale di fiducia per l’esterno.

Il ritorno in gruppo di Vignali, seppur positivo, è temporaneamente ostacolato dalla squalifica, residuo delle dinamiche della passata stagione.

Lo Spezia, con un magro bottino di un solo punto in due incontri casalinghi e l’incredibile primato negativo di non aver ancora siglato gol, affronta un momento delicato.

L’analisi di D’Angelo, diretta e costruttiva, evidenzia una certa prolissità, una mancanza di sintesi nelle prime uscite.

La partita contro la Carrarese è stata condizionata da un’inferiorità numerica prolungata, mentre il confronto con il Catanzaro, pur solido in difesa, ha mostrato difficoltà in fase offensiva.

Il tecnico sottolinea l’importanza di infondere entusiasmo nelle azioni di attacco e di operare con lucidità e disciplina in fase difensiva, due elementi imprescindibili per invertire la tendenza.

Infine, D’Angelo affronta la questione legata a Gianluca Lapadula, rientrato nel gruppo dopo un periodo in cui era stato messo sul mercato.

L’attaccante, sempre ben integrato dal punto di vista umano, è tornato a disposizione dopo la chiusura della finestra di calciomercato, sottolineando la volontà di superare le polemiche e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La partita di Empoli si presenta quindi come un banco di prova cruciale per lo Spezia, un’occasione per ritrovare la propria identità e risalire la classifica.