Spezia, mercato in accelerazione: Sernicola al via, addio Esposito

Lo Spezia calcio accelera il mercato invernale, delineando un piano di interventi mirato a consolidare la squadra e a proiettarla verso un obiettivo di fondamentale importanza: la permanenza nella Serie B.

L’ingaggio di Leonardo Sernicola, ventottenne laterale di indubbia esperienza, rappresenta il primo tassello di una strategia di rafforzamento che il club ligure intende perseguire con determinazione.

L’esterno, proveniente dalla Cremonese con la formula del prestito secco – un accordo che esclude il diritto di recompra a favore della società grigiappia – porta con sé un curriculum di oltre 150 presenze in cadetteria, testimonianza della sua affidabilità e del suo valore aggiunto.

La sua presenza a disposizione del tecnico Roberto Donadoni, a partire dalle prossime sedute di allenamento, è cruciale in vista della delicata sfida in trasferta contro il Bolzano, in programma il 10 gennaio.

L’operazione Sernicola si configura come una risposta concreta alle necessità tattiche e qualitative individuate dallo staff tecnico, che ricerca profili esperti e pronti ad imprimere una svolta positiva nelle dinamiche di gioco.

Al contempo, si apre un nuovo capitolo per Salvatore Esposito, attaccante che saluta lo Spezia per abbracciare l’avventura con la Sampdoria.

Il trasferimento, finalizzato con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a giugno 2026, testimonia il potenziale del giovane attaccante e l’ambizione del club blucerchiato.

Il mercato spezzino, tuttavia, non si esaurisce con questi due movimenti.

La dirigenza aquilotta è al lavoro per completare ulteriori innesti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il comparto difensivo e l’attacco.

Tra le piste calde figura quella per il portiere Radunovic, attualmente in forza al Cagliari, il cui arrivo dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Si fa inoltre presente l’interesse per Hernani, metronomo del Parma, e per l’attaccante Pedro Mendes, che milita nel Modena, entrambi considerati elementi in grado di elevare il livello tecnico della squadra.

Parallelamente, la società spezzina sta valutando la cessione di uno tra gli attaccanti Soleri e Vlahovic, con l’intento di alleggerire il parco giocatori e di generare risorse finanziarie da reinvestire in altri obiettivi di mercato.

La scelta finale, tuttavia, dipenderà da una serie di fattori, tra cui le prospettive di impiego e le valutazioni tecniche dello staff tecnico.

L’obiettivo primario, al di là delle singole scelte, è quello di costruire una squadra solida, equilibrata e in grado di affrontare con serenità il resto della stagione, confermando il proprio valore in un campionato di Serie B sempre più competitivo.