Spezia, mercato in fermento: Beruatto in arrivo, addii in vista

Il calcio mercato dello Spezia si fa frenetico a seguito di un avvio di stagione incassabile, segnato dalla sconfitta contro la Carrarese e da una chiara evidenza di carenze di organico.
La società, consapevole dell’urgenza di intervenire, ha accelerato le operazioni in entrata, finalizzando l’ingaggio a titolo temporaneo di Pietro Beruatto, giovane esterno sinistro proveniente dal Pisa.
L’accordo prevede un diritto di riscatto, lasciando aperta la possibilità per lo Spezia di acquisire definitivamente i diritti alle prestazioni del giocatore.
Beruatto si unirà immediatamente al gruppo di Luca D’Angelo e potrebbe essere immediatamente impiegato, sebbene la condizione fisica dovrà essere valutata attentamente in vista del match casalingo contro il Catanzaro, un impegno che si preannuncia particolarmente arduo vista la piovra di infortuni che affligge la rosa.
Parallelamente, la dirigenza spezzina si concentra sulla necessità di alleggerire il peso dell’organico, con l’obiettivo di ridisegnare i contorni del progetto tecnico.
Il nome di Riccardo Verde è circolato con insistenza nelle ultime ore, così come quello di Colak, entrambi giocatori non considerati parte integrante del piano di D’Angelo.
Anche la posizione di Szymon Zurkowski rappresenta un nodo complesso: il suo ingaggio, eccessivo rispetto alle risorse a disposizione del club, rende la sua permanenza economicamente insostenibile.
La situazione di Lapadula, reduce di un periodo di distacco dal gruppo, alimenta ulteriormente le speculazioni.
Un suo possibile trasferimento libererebbe ingaggio utile per altre operazioni, ma lo Spezia si oppone a qualsiasi formula che preveda l’erogazione di incentivi legati alla sua partenza, ritenuti eccessivi e non giustificabili.
L’eventuale apertura a queste cessioni potrebbe sbloccare il ritorno a La Spezia di Giulio Maggiore, centrocampista con un forte legame con il club e attualmente in forza alla Salernitana, dove milita in Serie C.
Il giocatore, cresciuto nelle giovanili aquilotte, rappresenterebbe un’opzione interessante per rinforzare il comparto mediano, apportando qualità e conoscenza del contesto.
La sua eventuale acquisizione simboleggerebbe un ritorno alle radici, un investimento nel futuro e un segnale forte per i tifosi.
Il mercato spezzino, dunque, si presenta come un intricato labirinto di possibili scenari, con l’obiettivo primario di risollevare le sorti di una squadra chiamata a reagire e a dimostrare il proprio valore.