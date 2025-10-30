Spezia-Padova: un pareggio amaro, ma la risalita continua

Lo Spezia calcio, in cerca di risalute dopo un inizio di stagione altalenante, pareva aver trovato la giusta alchimia contro il Padova, disputando una partita di grande sostanza.

La prova, animata da segnali incoraggianti dopo il recente successo contro l’Avellino, si è tuttavia conclusa con un amarognolento 1-1, frutto di un episodio che ha evidenziato la fragilità, a volte imprevedibile, del calcio.

La prima frazione di gioco vide gli aquilotti protagonisti di un approccio aggressivo e ben strutturato.

Al diciassettesimo minuto, un preciso cross di Di Serio trovò la testa imperiosa di Lapadula, abile a superare il difensore Perrotta e a depositare la sfera alle spalle del portiere padovano, sbloccando il risultato.

L’italoperuviano, autore di una mossa fulminea e precisa, dimostrò ancora una volta la sua capacità di interpretare al meglio le dinamiche offensive della squadra.

Nonostante l’opportunità di incrementare il vantaggio, presentatasi al trentaquattresimo minuto con Lapadula in posizione favorevole in area piccola, l’attaccante, forse esitando nell’esecuzione, perse tempo prezioso, vanificando la potenziale rete.

Un minuto prima, Di Serio aveva già messo alla prova la reattività di Fortin con un tiro velenoso dal limite dell’area, testimoniando la vivacità offensiva dello Spezia.

La ripresa si prospettò come un assedio di tranquillità per lo Spezia, che cercò di gestire il vantaggio attraverso un possesso palla ragionato e una difesa attenta a neutralizzare i tentativi di ripartenza del Padova, in particolare i lanci lunghi.

La narrazione della partita, apparentemente segnata da un’inclinazione positiva per lo Spezia, fu bruscamente interrotta al settantesimo sesto minuto.

Un errore di calcolo, una svista momentanea del portiere Sarr, che tentava un rilancio, si materializzò in una deviazione involontaria che favorì Lasagna.

La palla, in un balzo imprevedibile, si insaccò alle spalle del portiere, gelando la curva spezzina e consegnando al Padova un punto inaspettato.

Al termine dell’incontro, il tecnico D’Angelo, con un commento misurato, riconobbe la responsabilità dell’errore individuale, sottolineando come tali episodi possano capitare nel corso di una partita e minimizzando l’impatto complessivo sulla prestazione della squadra.

Tuttavia, l’incertezza residua, l’amarezza per l’occasione persa, rimangono un monito: nel calcio, la perfezione è un miraggio e la resilienza, la capacità di rialzarsi dopo una caduta, è la qualità più preziosa.

Il percorso di risanamento dello Spezia, dunque, continua, costellato di sfide e di lezioni da imparare.