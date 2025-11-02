Spezia, Sarr e crisi: l’incubo continua nel Monza.

Una nuova, amara pagina si aggiunge al romanzo di una stagione spezzata, per lo Spezia, sconfitto in casa del Monza in un incontro segnato da errori individuali e da una serie di assenze che pesano sull’organico.

L’incubo di Sarr, ormai diventato un leitmotiv, si ripresenta, amplificando le difficoltà di una squadra che lotta per mantenere la competitività in un campionato sempre più agguerrito.

Il portiere senegalese, già protagonista di un episodio rocambolesco contro il Padova, commette un errore grave che regala il gol vittoria a Ravanelli, un gol che rischia di compromettere seriamente le ambizioni di una squadra desiderosa di risalire in classifica.

La ‘papera’, un termine ormai fin troppo abusato, incarna la fragilità che affligge un reparto difensivo già provato da un calendario fitto di impegni e dalla perdita di giocatori chiave.

La contingenze numeriche, con ben sette indisponibili (Esposito, Beruatto, Bandinelli, Comotto, Artistico, Onofri e Zurkowski) e tre giocatori in panchina con affaticamenti (Hristov, Di Serio e Cistana), hanno reso la sfida ancora più ardua per il tecnico D’Angelo.

Il tentativo di impostare una manovra difensiva, seppur sofferta, sembrava inizialmente avere successo, neutralizzando l’iniziativa del Monza, che si è fatta vedere principalmente sui calci piazzati.

La capacità di D’Angelo nel plasmare un undici di partenza solido, nonostante le avversità, è innegabile, ma le debolezze individuali si sono materializzate nel momento cruciale, ribaltando il vantaggio tattico costruito.

Il finale di partita, con lo Spezia in superiorità numerica a seguito dell’espulsione di Izzo, si è rivelato un assalto confuso e privo di lucidità, incapace di trasformare l’uomo in più in un risultato positivo.

L’illusione di una possibile rimonta si è infranta contro una squadra di casa compatta e ben organizzata.

Questa sconfitta non è solo il risultato di un errore di Sarr o delle assenze; è il sintomo di una più profonda crisi di fiducia che attanaglia l’intera squadra.

È necessario un’analisi approfondita delle dinamiche interne, un ripensamento delle strategie di gioco e, soprattutto, un ritorno alla resilienza, quella capacità di reagire alle avversità che ha sempre contraddistinto lo spirito aquilotto.

Il futuro dello Spezia è appeso a un filo, e la strada per la salvezza si fa sempre più impervia.