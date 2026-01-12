Stadio Ferraris: il futuro tra scelte, investimenti e coppa d’Europa.

Il futuro del Luigi Ferraris, uno dei simboli sportivi di Genova e della Liguria, si configura come una complessa intersezione tra aspirazioni calcistiche, investimenti pubblici e privati, e una visione strategica per il territorio.

L’offerta per la sua ristrutturazione, o addirittura la sua sostituzione con una nuova struttura, è concreta, ma il suo destino finale poggia ora sulle decisioni dell’amministrazione comunale.

La questione non si limita a una mera valutazione economica.

Si tratta di un progetto infrastrutturale di rilevanza nazionale, chiamato a garantire l’adeguatezza delle strutture genovesi per la coppa d’Europa del 2032.

Le cifre proposte dalle società Genoa e Sampdoria, oggetto di discussioni e apparenti incongruenze, richiedono un’analisi puntuale e trasparente, per garantire la corretta allocazione delle risorse e la massimizzazione del beneficio per la comunità.

La Regione Liguria si dichiara attivamente coinvolta, manifestando la propria disponibilità a supportare l’iniziativa, pur sottolineando la necessità di una pianificazione condivisa e di un quadro normativo chiaro.

Il ruolo della Regione non è quello di un mero finanziatore, ma di un partner strategico, consapevole dell’impatto che un’opera di tale portata può avere sullo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio.

Il nuovo stadio, o la sua riqualificazione, non dovrebbe rappresentare solo un impianto sportivo all’avanguardia, ma un polo attrattivo capace di generare indotto, creare posti di lavoro e rafforzare l’immagine di Genova e della Liguria a livello internazionale.

Si tratta di un’opportunità per modernizzare un’area urbana degradata, migliorarne la viabilità e promuovere la partecipazione cittadina, creando spazi pubblici di qualità e favorendo la creazione di una nuova identità urbana.

La sfida è complessa, ma le potenzialità sono enormi.

Un approccio integrato, che tenga conto delle esigenze delle società calcistiche, delle aspettative della comunità e delle opportunità di sviluppo del territorio, è fondamentale per trasformare questa visione in realtà e per lasciare in eredità alle future generazioni un’opera di cui essere orgogliosi.

La coppa d’Europa del 2032 rappresenta un catalizzatore, un’occasione irripetibile per innalzare il profilo del calcio genovese e ligure e per proiettare la regione verso un futuro di crescita e prosperità.