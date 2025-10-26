Torino-Genoa: i granata vincono 2-1 in una rimonta inaspettata

Il posticipo domenicale tra Torino e Genoa, valido per l’ottava giornata di Serie A, si è concluso con il successo dei granata per 2-1, in una partita densa di significato e segnata da dinamiche contrastanti.

L’incontro, iniziato con un ritmo sostenuto, ha visto il Genoa portarsi in vantaggio sorprendentemente presto, al settimo minuto, grazie a una rete di Thorsby, frutto di una fiammata improvvisa e una lucidità inaspettata di un giocatore abile a sfruttare un momento di distrazione della retroguardia torinese.

Il gol subito ha messo a dura prova la reazione del Torino, che ha faticato a trovare il bandolo della matassa, apparendo appesantito da qualche incertezza e difficoltà nel contenere le incursioni del centrocampo ligure.

La prima frazione di gioco si è quindi conclusa con il Genoa a legittimare il proprio vantaggio, mantenendo un controllo del gioco basato su una solida fase difensiva e una manovra pragmatica.

La ripresa ha visto una diversa narrazione.

Il Torino, galvanizzato da un cambio di rotta tattico e da una maggiore aggressività nei duelli, è riuscito a ribaltare la situazione grazie a due episodi fortunati, ma frutto di una spinta in avanti determinata.

Al diciottesimo minuto, un’incursione insistente ha portato all’autogol di Sabelli, un errore costoso che ha riaperto le porte del risultato.

L’equilibrio è stato rotto definitivamente al quarantaquinto, con Maripan che, su calcio piazzato, ha trovato la rete del definitivo 2-1, coronando una rimonta inaspettata e infiammando il pubblico di casa.

Il finale di partita è stato palpitante, caratterizzato da un Genoa disperato nella ricerca del pareggio.

Due interventi provvidenziali di Paleari, il portiere genoano, hanno negato ai rossoblù la possibilità di recuperare terreno, evidenziando una giornata di sfortuna e una tenuta mentale fragile.

Con soli tre punti in classifica, il Genoa precipita all’ultimo posto, affrontando un momento critico che richiede una profonda riflessione e un cambio di rotta immediato.

Per il Torino, la vittoria rappresenta un importante passo avanti, un segnale di crescita e una boccata d’ossigeno in una stagione ancora lunga e piena di incognite.

La partita, al di là del risultato, ha messo in luce le difficoltà di un Genoa in crisi d’identità e la resilienza di un Torino alla ricerca di una propria dimensione.