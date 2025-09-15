Unisport Genova: Sport, Studio e Innovazione all’Università

L’Università di Genova si configura come fulcro di una nuova, dinamica realtà sportiva: nasce l’ASD Unisport Genova, un’associazione sportiva dilettantistica che ambisce a ridefinire il ruolo dello sport nel contesto universitario e a incarnare un modello di integrazione tra formazione accademica, impegno sportivo e sviluppo personale.

Il progetto, germogliato dall’iniziativa di un gruppo di studenti universitari, rappresenta una sinergia virtuosa tra l’ateneo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Centro Universitario Sportivo (CUS), e si propone di creare una squadra di calcio che trascenda la mera competizione agonistica.

L’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, soprattutto in un anno cruciale come quello che precede la denominazione della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025.

Unisport Genova simboleggia l’integrazione tra passione sportiva, crescita culturale e impegno sociale, valori fondanti del territorio ligure.

Il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ha espresso grande soddisfazione per la nascita di questa società, evidenziando come essa rifletta la vitalità e la proattività della comunità studentesca.

Più che la formazione di una squadra di calcio, si tratta di un vero e proprio “laboratorio” didattico, un ambiente operativo dove gli studenti possono applicare le conoscenze acquisite durante il loro percorso di studi in un contesto reale e complesso.

Questa iniziativa testimonia la volontà dell’ateneo di promuovere un’esperienza formativa a 360 gradi, in cui la teoria si concretizza attraverso l’azione e l’impegno sul campo.

L’attività sportiva, in questa prospettiva, si configura come strumento di crescita personale e professionale, potenziando competenze trasversali come il lavoro di squadra, la leadership, la gestione del tempo e la capacità di problem solving.L’ASD Unisport Genova si distingue per la sua governance, interamente affidata a studenti iscritti al corso di laurea in Politiche, Governance e Informazione dello Sport.

Questo approccio garantisce una gestione partecipata e innovativa, permettendo agli studenti di acquisire competenze pratiche in tutti gli aspetti cruciali della gestione di una società sportiva: dalla comunicazione strategica, alla gestione amministrativa e finanziaria, all’organizzazione di eventi e alla cura delle relazioni con il territorio.

La sede principale sarà il campo di Torbella, sotto la guida tecnica di Davide Sangiorgio, affiancato da un team di studenti dedicati alla gestione dei canali social e alla comunicazione esterna.

Questa struttura, a trazione studentesca, permette di creare un circolo virtuoso di apprendimento e di sperimentazione, contribuendo a formare i futuri professionisti dello sport.

Il progetto Unisport Genova non è soltanto un’iniziativa sportiva, ma un vero e proprio investimento nel futuro, volto a promuovere la crescita di una nuova generazione di leader consapevoli e competenti.