Vieira al Genoa: futuro in bilico, sfida cruciale col Sassuolo.

Il centro sportivo Signorini si appresta ad accogliere nuovamente Patrick Vieira, il cui futuro, tuttavia, resta appeso a un filo delicato.

La giornata trascorsa a Genova è stata segnata da un’accelerazione nella riorganizzazione della struttura societaria, con l’immediato congedo del direttore sportivo Ottolini e l’imminente arrivo di Diego J.

Lopez, destinato a rivestire il ruolo di nuovo direttore sportivo – una nomina ufficiale attesa nelle prossime ore.

L’incontro tra i due dirigenti, Lopez e Vieira, si è rivelato cruciale, offrendo al tecnico francese una proroga, seppur fragile, che si concretizzerà con la sfida in programma lunedì sera contro il Sassuolo, in un delicato scontro salvezza in terra reggiana.

La partita rappresenta un banco di prova imprescindibile per Vieira, chiamato a dimostrare un cambio di rotta sostanziale rispetto alle performance finora deludenti.

La squadra riprende ad allenarsi dopo un giorno di riposo concesso, mentre Vieira si è già recato al Signorini per delineare la strategia e i contenuti della seduta, nel tentativo di infondere nuova energia e lucidità ai suoi giocatori.

La pressione è palpabile: il Genoa, incagliato in ultima posizione in classifica con un magro bottino di soli tre punti, frutto di tre pareggi ottenuti in dodici giornate, è al crocevia.

L’incapacità di trasformare il possesso palla in gol, soprattutto nelle partite casalinghe, ha acuito il quadro di una crisi profonda.

La finestra temporale che Vieira ha a disposizione è ridotta all’osso: dopo il Sassuolo, i rossoblù affronteranno la Fiorentina in un altro confronto impegnativo, prima di concedersi una pausa, durante la quale le voci di mercato e le valutazioni sulla tenuta del progetto tecnico saranno inevitabili.

La partita contro il Sassuolo non è solo un’opportunità per recuperare punti, ma anche un esame di resilienza e capacità di reazione per l’intera squadra e per l’allenatore, chiamato a rispondere alle crescenti aspettative e a dimostrare di poter risollevare il Genoa da una posizione di grave pericolo.

La sua permanenza dipenderà interamente dall’esito di questi impegni cruciali.