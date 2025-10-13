100 km del Sahara: Casali e Giuliani, trionfo nel cuore del deserto

Nel cuore pulsante del Sahara, un’epopea di resistenza e resilienza si è appena conclusa.

La 100 km del Sahara 2025, competizione di ultramaratona organizzata da Zitoway Adventure, ha visto affrontarsi atleti da ogni angolo del globo in una sfida estenuante, un vero banco di prova per l’anima umana.

L’ambiente, implacabile e suggestivo, ha imposto un ritmo dettato dal sole cocente, dal vento incessante e dalle temperature che hanno superato i 35 gradi Celsius, creando uno scenario da romanzo d’avventura.

La vittoria nella categoria maschile è andata a Cristian Casali, avvocato bresciano la cui performance è stata un esempio di costanza e controllo strategico.

Casali, abile interprete del dolore e della fatica, ha gestito la competizione con una meticolosità tattica che gli ha permesso di mantenere la testa della classifica dall’inizio alla fine, dimostrando una profonda conoscenza del proprio corpo e dei propri limiti.

Parallelamente, Paola Giuliani, macelliera pescarese, ha scritto una pagina indimenticabile nella storia di questa ultramaratona.

La sua vittoria non è stata solo un trionfo atletico, ma un simbolo di determinazione e passione.

Giuliani ha saputo capitalizzare le proprie forze, superando le avversità e conquistando il titolo di regina del Sahara con una forza d’animo straordinaria.

L’edizione 2025 ha visto partecipare anche Marco Olmo, figura leggendaria nel mondo dell’ultrarunning, che ha festeggiato i suoi 77 anni cimentandosi ancora una volta in una prova di tale portata.

La sua presenza, un vero patrimonio per lo sport, ha ispirato e motivato tutti i partecipanti, dimostrando che l’età non è un limite quando si è guidati dalla passione.

La prima tappa, di 20 chilometri, ha delineato subito le gerarchie: Casali si è imposto con un tempo di 1h 44′ 03, mentre tra le donne Daniela Andreini ha preceduto di poco Giuliani.

Tuttavia, è stata la seconda tappa, quella più impegnativa di 30 chilometri, a rivelare la vera forza di Giuliani.

La sua prestazione, con un tempo di 2h 50′ 51, l’ha proiettata in testa, surclassando tutti, uomini compresi, e segnando l’inizio della sua inarrestabile ascesa.

La terza giornata ha consolidato il dominio della coppia Casali-Giuliani, mentre la successiva tappa notturna, di 10 chilometri illuminata dalla luna e dalle torce frontali, ha creato un’atmosfera surreale, amplificata dal silenzio profondo del deserto.

La quarta tappa, sempre notturna, ha visto emergere Lorenzo Macrì, che con un tempo di 41′ 08 ha rimontato posizioni, fino a contendersi il podio nell’ultima giornata.

La quinta e decisiva tappa ha consacrato i vincitori: Cristian Casali e Paola Giuliani, che hanno siglato un trionfo che va oltre il semplice risultato sportivo, un’ode alla perseveranza e alla capacità di superare i propri limiti.

Luca Pellegrini e Daniela Andreini hanno completato il podio femminile, mentre Macrì e Vera Zitzmann si sono distinti nella graduatoria maschile.

Un anno prima, Fabrizio Dell’Isola, altro atleta abruzzese, aveva già sfiorato il successo, conquistando il quarto posto.

La 100 km del Sahara 2025 rimane così un evento memorabile, un crocevia di storie umane intrecciate alla grandezza del deserto.