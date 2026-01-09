2025: L’Allarme Clima Suona, Superati i Limiti Invalicabili

Il 2025 si configura come un anno spartiacque nella storia del clima globale, segnando un’accelerazione preoccupante del riscaldamento planetario.

Le proiezioni, fornite dal climatologo Piero Di Carlo, ordinario all’Università d’Annunzio, dipingono uno scenario di superamento delle soglie considerate fino a poco tempo fa invalicabili, con implicazioni profonde per il futuro del pianeta e per la capacità dell’umanità di raggiungere gli obiettivi di mitigazione.

Il 2024 aveva già infranto il limite di +1,5°C rispetto all’era preindustriale, ma il 2025 ha dimostrato che questa non è stata un’anomalia isolata.

L’effetto La Niña, un fenomeno climatico naturale che periodicamente produce un raffreddamento temporaneo dell’atmosfera, non è stato sufficiente a contrastare l’innalzamento delle temperature, indicando che il sistema climatico ha superato le capacità di autoregolazione naturali.

Questo suggerisce che il riscaldamento antropogenico, ovvero causato dalle attività umane, ha raggiunto una forza tale da dominare i cicli climatici naturali.

L’aumento delle temperature non è omogeneo.

Le regioni polari e montane, cruciali per la regolazione del clima globale, subiscono un riscaldamento molto più marcato rispetto alla media planetaria, con conseguenze devastanti per gli ecosistemi locali e con un impatto significativo sul livello dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

Parallelamente all’aumento delle temperature, si registrano livelli record di concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

I dati NASA, ripresi dall’esperto, evidenziano che nel 2025 l’anidride carbonica ha raggiunto le 430 parti per milione (ppm), un aumento drammatico rispetto alle 317 ppm del 1958, anno di inizio delle misurazioni sistematiche.

Anche il metano, un gas serra con un potenziale di riscaldamento ancora più elevato rispetto alla CO2, ha raggiunto i 1.935 parti per miliardo (ppb), ben al di sopra dei 1.638 ppb del 1984.

Questa crescita esponenziale dei gas serra è alimentata principalmente dalla combustione di combustibili fossili, dalla deforestazione e dall’agricoltura intensiva.

L’allarmante tendenza dei gas serra e delle temperature mette in discussione la fattibilità del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli accordi internazionali, in particolare l’Accordo di Parigi.

Quest’ultimo, pur rappresentando un importante passo avanti nella cooperazione globale per il clima, fissa limiti ambiziosi per la riduzione delle emissioni e l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura media globale entro 1,5°C rispetto al periodo preindustriale.

La realtà dei fatti, tuttavia, suggerisce che queste ambizioni richiedono azioni molto più rapide e radicali.

Il 2025 ha inequivocabilmente distrutto l’illusione di poter procrastinare l’azione per il clima.

Un’ottica di negazione, volta a ignorare i dati, non solo per quanto riguarda le temperature e le emissioni, ma anche per quanto attiene all’incremento dei danni causati da eventi meteorologici estremi – che secondo il rapporto Legambiente sono aumentati del 5,9% – è diventata insostenibile.

Questi eventi, sempre più frequenti e intensi, causano perdite umane, danni economici ingenti e compromettono la sicurezza delle comunità.

La situazione attuale impone una profonda riflessione sul modello di sviluppo economico e sociale che stiamo seguendo.

È necessario un cambio di paradigma che ponga al centro la sostenibilità ambientale, la transizione verso fonti di energia rinnovabile, l’adozione di pratiche agricole sostenibili, la riduzione dei consumi e la promozione di un’economia circolare.

La sfida è complessa, ma la posta in gioco è troppo alta per permettere il fallimento.

Il futuro del pianeta e delle generazioni future dipende dalle scelte che compiamo oggi.