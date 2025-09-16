A24, tamponamento shock: tre feriti gravi, indagini in corso.

Un drammatico evento ha scosso il traffico sull’autostrada A24, nel tratto aquilano compreso tra Tagliacozzo e Torano, lasciando tre persone con ferite gravi, classificate in codice rosso.

Il bilancio, provvisorio, è di tre adulti coinvolti in un tamponamento di significativa violenza, che ha richiesto l’immediato intervento di soccorsi avanzati.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, suggerisce che uno dei veicoli, una berlina, si trovava inaspettatamente nella corsia di emergenza al momento dell’impatto.

Questa circostanza solleva interrogativi sulle cause che hanno portato il conducente a utilizzare tale via, la quale è destinata esclusivamente a situazioni di urgenza o di necessità, come veicoli in panne o in avaria.

L’utilizzo improprio della corsia di emergenza può avere conseguenze catastrofiche, come dimostra questo tragico episodio.

La gravità delle lesioni riportate dai tre occupanti dei veicoli coinvolti ha reso necessario il tempestivo dispiegamento dell’elisoccorso, garantendo un trasporto rapido e specializzato presso le strutture ospedaliere di Avezzano e dell’Aquila.

Il codice rosso attribuito alle ferite indica una condizione critica, richiedente un intervento medico immediato e intensivo.

L’incidente ripropone l’importanza cruciale della prudenza e del rispetto del codice della strada, in particolare per quanto concerne l’utilizzo delle corsie di emergenza.

Queste vie, pensate per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico in situazioni particolari, non devono essere utilizzate in modo improprio, poiché l’azione di un singolo conducente può avere ripercussioni devastanti per altri utenti della strada.

La ricostruzione completa dell’evento permetterà di accertare le responsabilità e di comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo incidente, auspicando che possa servire da monito per una guida più responsabile e attenta.

Le indagini si concentreranno anche sulla verifica delle condizioni dei veicoli coinvolti e sulla possibile presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto.