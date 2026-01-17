Abbateggio onora il Questore Solimene con la cittadinanza onoraria

Abbateggio, borgo incastonato nel cuore dell’Abruzzo, celebra un legame di fiducia e dedizione con il Questore di Pescara, Carlo Solimene, conferendogli la cittadinanza onoraria.

La cerimonia, officiata dal sindaco Gabriele Luciano Di Pietrantonio e dall’intera amministrazione comunale, si configura come un gesto di profondo apprezzamento per un servitore dello Stato che ha saputo incarnare un modello di presenza istituzionale efficace e attenta alle esigenze del territorio.

La decisione, frutto di unanime consenso espresso dal consiglio comunale, trascende la mera riconoscenza individuale.

Essa rappresenta un atto simbolico che mira a sottolineare l’importanza cruciale di una presenza capillare e responsabile delle istituzioni, soprattutto nelle aree interne, spesso penalizzate da marginalizzazione e dispersione.

Il Questore Solimene, in questa prospettiva, si è distinto per aver mantenuto un dialogo costante con comunità come Abbateggio, garantendo un collegamento vitale con le strutture centrali e assicurando che i valori fondamentali di legalità e sicurezza non siano compromessi nemmeno nei contesti più isolati.

La motivazione ufficiale, esplicitata nel documento di conferimento, evidenzia come Solimene abbia saputo coniugare l’efficienza operativa con una profonda sensibilità umana, gestendo con competenza e dedizione il delicato ruolo affidatogli.

Il suo operato ha generato consenso e stima, testimoniando come l’impegno concreto e l’attenzione alle problematiche locali possano rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Ricevendo il prestigioso riconoscimento, il Questore Solimene ha prontamente voluto dedicare il gesto a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato.

Ha sottolineato come la cittadinanza onoraria rappresenti un tributo a coloro che quotidianamente, con coraggio e determinazione, operano per tutelare i principi cardine della democrazia, la libertà e la legalità, spesso a rischio della propria incolumità.

Questo gesto, quindi, si eleva a simbolo di un impegno condiviso per la sicurezza e la giustizia, un monito a non dimenticare il ruolo imprescindibile delle forze dell’ordine nella salvaguardia dei valori fondanti della nostra società.

La cittadinanza onoraria, in definitiva, si configura come un ponte ideale tra un’istituzione e una comunità, un segno tangibile di reciproco rispetto e fiducia.