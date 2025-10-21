Abruzzesi in America: un omaggio democratico tra Italia e USA

Il “No Kings Day”, un’onda di partecipazione democratica che ha travolto gli Stati Uniti, ha risuonato di echi transoceanici, evocando un legame profondo tra l’Italia e l’America.

Tra le miriadi di messaggi portati in strada, uno in particolare, veicolato a Wolfeboro, nel New Hampshire, ha catturato l’attenzione: un sentito omaggio alle generazioni di migranti abruzzesi e ai loro discendenti, percepiti come un inestimabile dono per la nazione americana.

A erigere questo cartello era Barbara Bennett Woodhouse, figura di spicco nel panorama giuridico americano, professoressa emerita di diritto dell’infanzia, con un curriculum accademico prestigioso che l’ha vista insegnare presso l’Università della Florida e la Emory University School of Law.

La sua formazione alla Columbia Law School è stata arricchita dall’esperienza come assistente del giudice Sandra Day O’Connor, giudice alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Woodhouse è autrice di opere seminali nel campo dei diritti dei minori, tra cui “Hidden in Plain Sight”, un saggio pluripremiato che ha illuminato le complessità del sistema di tutela minorile, e “The Ecology of Childhood”, un’indagine decennale che ha esplorato le dinamiche di due comunità considerate modelli di benessere infantile: Cedar Key, in Florida, e Scanno, in Abruzzo.

La scelta di quest’ultima località non è casuale.

Woodhouse, cresciuta a Croton-on-Hudson, nello Stato di New York, in un villaggio costruito da scalpellini italiani, molti dei quali provenienti dall’Abruzzo, ha voluto celebrare la storia dell’immigrazione come forza motrice dello sviluppo americano.

Durante i suoi studi a Scanno, ha avuto modo di conoscere storie di famiglie divise dalla diaspora, con parenti emigrati in America, e ha percepito in prima persona il profondo legame che unisce le due nazioni.

La manifestazione di Wolfeboro, nonostante le aspettative di un pubblico limitato, ha visto convergere oltre 1500 persone di ogni età, testimonianza dell’ampia risonanza del messaggio.

L’atmosfera era carica di speranza e determinazione, espressa attraverso striscioni e slogan che invocavano un ritorno ai valori fondanti della democrazia: “Make America a Democracy Again”, “Nessun trono, nessuna corona”, con l’ironica presenza di un dinosauro gonfiabile a simboleggiare l’estinzione della monarchia nel 1776, e un appassionato invito a difendere “Lady Liberty”.

Le parole dei manifestanti hanno rivelato un sentimento condiviso: una ferma volontà di proteggere i pilastri della società americana – democrazia, inclusione, libertà, uguaglianza, giustizia – e di contrastare le derive autoritarie e la retorica dell’odio.

Il gesto di Woodhouse, apparentemente semplice, si configura come un potente simbolo di continuità e di speranza, un ponte tra due culture che condividono un destino comune e un profondo rispetto per i principi democratici.

Un monito a non dimenticare le radici e i valori che hanno plasmato l’America, invitando a un costante impegno per la salvaguardia della libertà e della giustizia per tutti.