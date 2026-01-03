Abruzzo, 2025: Anno record di caldo e siccità

Il 2025 si è impresso nella memoria climatica abruzzese come un anno di significativa alterazione rispetto alle medie storiche, segnando un’accelerazione delle tendenze riscontrate negli ultimi decenni.

L’analisi dettagliata del Centro di Eccellenza Cetemps dell’Università dell’Aquila, basata su dati capillari raccolti dall’Ufficio Idrologia dell’Agenzia Regionale per la Protezione Civile, rivela un aumento delle temperature pari a +1°C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020, e una diminuzione delle precipitazioni dell’8%.

Questo posiziona il 2025 al quarto posto nella classifica degli anni più caldi dal 1974 e al ventitreesimo per siccità, indicatori di una crescente vulnerabilità del territorio.

La dinamica atmosferica responsabile di questa anomalia risiede nella complessa interazione tra flussi d’aria atlantici e perturbazioni continentali.

Il normale afflusso di masse d’aria fresca e umida provenienti dal Nord Atlantico, che alimenta le perturbazioni verso l’Europa continentale, ha subito una deviazione.

L’interferenza di correnti subtropicali, prevalentemente meridionali, ha deviato le perturbazioni, riducendo significativamente la quantità di precipitazioni che interessano l’Abruzzo.

Questo fenomeno, sempre più frequente, è un sintomo di una maggiore instabilità delle correnti atmosferiche globali.

L’evoluzione del clima abruzzese si rivela attraverso l’analisi delle serie storiche.

La concentrazione degli anni più caldi dopo il 2000 non è una mera coincidenza, ma una chiara manifestazione del riscaldamento globale.

Contrariamente a quanto si potrebbe presumere, l’analisi delle precipitazioni non evidenzia una tendenza lineare verso anni più secchi o più umidi.

Si tratta di una variabilità complessa, condizionata da dinamiche atmosferiche su scala continentale e globale, che rende difficile prevedere scenari futuri con certezza.

Le disparità territoriali all’interno della regione sono evidenti.

Campotosto, nell’entroterra aquilano, ha registrato un aumento delle temperature di ben +2.0°C, mentre Guardiagrele, in provincia di Chieti, ha subito un incremento di +0.4°C.

Per quanto riguarda le precipitazioni, Castel del Monte ha subito una riduzione del -59%, mentre Lanciano ha accusato un deficit del -42%.

Queste differenze geografiche, accentuate dal terreno montuoso e dalla conformazione del territorio, amplificano l’impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità locali.

Il confronto con gli estremi del passato rivela la portata del cambiamento in atto.

Il 1976, con la sua anomalia di -1.7°C e un eccesso di precipitazioni del +30%, sembra un ricordo sbiadito.

Il 2022, con la siccità estrema del -25%, e il 2024, che ha superato il record di caldo con +1.8°C, testimoniano l’accelerazione del processo.

Il 2025 si aggiunge a questa cronologia come un ulteriore tassello in un mosaico di eventi climatici sempre più estremi, richiedendo un’azione urgente e coordinata a livello regionale e nazionale per mitigare gli impatti e adattarsi alle nuove condizioni ambientali.

L’analisi dei dati richiede una riflessione profonda sulle strategie di gestione delle risorse idriche, sulla promozione di pratiche agricole sostenibili e sulla necessità di rafforzare la resilienza delle comunità abruzzesi di fronte alle sfide del futuro.