Abruzzo 2025: Esportazioni in Crescita, Disparità tra le Province

Abruzzo: Dinamiche Esportative Regionali e Disparità Provinciali nel 2025L’economia abruzzese, nel corso dei primi nove mesi del 2025, manifesta una vitalità commerciale significativa, con un incremento dell’export regionale del 9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la soglia dei 7,8 miliardi di euro.

Questo dato, pari all’1,6% del totale dell’export italiano, posiziona l’Abruzzo al sesto posto nella classifica regionale, subito dopo Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Calabria, a testimonianza di una crescente rilevanza nel panorama commerciale nazionale.

Un elemento di particolare rilievo è l’eccezionale performance della provincia dell’Aquila, trainata principalmente dal settore farmaceutico, che ha trovato un mercato particolarmente florido negli Stati Uniti.

Questa crescita esponenziale (+51%) eleva il valore dell’export aquilano a 2,2 miliardi di euro, rappresentando una quota preponderante del 28% delle esportazioni regionali totali.

La dinamica positiva si riflette anche nella provincia di Teramo, che, pur con incrementi più contenuti (+1%), registra un miglioramento generalizzato in tutti i comparti produttivi.

Tuttavia, il quadro complessivo è caratterizzato da marcate disparità tra le quattro province abruzzesi.

Mentre l’Aquila e Teramo mostrano una solida crescita, Pescara e Chieti segnano un andamento contrastante.

Pescara, che aveva precedentemente seguito la tendenza positiva regionale, subisce una contrazione del 6%, attestandosi a 475 milioni di euro, che corrispondono al 6% del totale regionale.

Anche la provincia di Chieti registra un calo (-2%), con un fatturato estero di 3,8 miliardi di euro, pari al 49% del valore abruzzese, confermando una performance al di sotto della media regionale, condivisa con Teramo.

Analizzando l’evoluzione pluriennale (2020-2025), emerge una stabilità del peso dell’export regionale nel contesto nazionale, oscillante tra l’1,4% e l’1,8%, con una media intorno all’1,6% negli ultimi tre anni.

Tuttavia, la composizione di questo valore subisce trasformazioni significative a livello provinciale.

L’Aquila ha consolidato la sua posizione di leadership, passando da una quota del 12% nel 2020 a un attuale 28%.

Teramo, dopo un periodo di crescita, vede una leggera flessione, attestandosi al 17%.

Pescara mantiene una quota stabile intorno al 6%, mentre Chieti registra un declino inesorabile, passando da oltre il 66% a un attuale 49%, evidenziando una perdita di competitività.

Questa divergenza di performance suggerisce una differenziazione strategica dei settori produttivi e degli approcci commerciali tra le province abruzzesi.

L’aquilano, focalizzato su prodotti ad alto valore aggiunto e mercati internazionali, sembra aver capitalizzato su nuove opportunità.

La resilienza di Teramo testimonia la capacità di adattamento dei suoi settori.

Il declino di Chieti e Pescara solleva interrogativi sulle strategie di internazionalizzazione e sulla necessità di interventi mirati a sostenere la competitività delle imprese, promuovendo l’innovazione, la diversificazione dei mercati e l’adozione di tecnologie avanzate.

La comprensione profonda di queste dinamiche è fondamentale per formulare politiche di sviluppo regionale efficaci, capaci di valorizzare le eccellenze abruzzesi e di ridurre le disparità territoriali, promuovendo una crescita economica più equilibrata e sostenibile.