Abruzzo: 9,5 milioni per la formazione aziendale e l’innovazione.

La Regione Abruzzo implementa un’iniziativa strategica per la crescita e l’innovazione del tessuto imprenditoriale locale, stanziando 9,5 milioni di euro per finanziare progetti di formazione continua promossi da 31 organismi accreditati.

Questo intervento, delineato nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), segna un ritorno significativo agli investimenti nella formazione aziendale, precedentemente interrotti, e risponde a una precisa esigenza espressa dal mondo imprenditoriale abruzzese.

L’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, sottolinea l’importanza di questa misura come elemento cardine per la competitività delle imprese.

La programmazione, frutto di un processo partecipativo e concertato con le aziende, mira a colmare lacune di competenze e favorire l’aggiornamento professionale in linea con le evoluzioni del mercato del lavoro e le nuove tecnologie.

Si tratta di un investimento non solo nella capacità produttiva, ma anche nell’innovazione culturale e organizzativa delle imprese.

Il successo dell’avviso FSE pubblicato a luglio, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro rapidamente esauriti, testimonia la forte domanda di formazione continua nel territorio.

In risposta a questo entusiasmo, la recente revisione del piano FSE ha incrementato le risorse disponibili fino a 11,5 milioni di euro, aprendo una nuova finestra di opportunità per gli organismi di formazione che non hanno ancora potuto presentare progetti.

Questo ampliamento delle risorse riflette l’impegno della Regione a supportare la crescita delle imprese e a rispondere alle loro reali esigenze formative.

La natura a fondo perduto del finanziamento rappresenta un incentivo cruciale per le aziende e gli organismi di formazione, rendendo accessibile un’ampia gamma di interventi formativi.

Questi interventi, che spaziano dall’aggiornamento tecnico-professionale allo sviluppo di competenze manageriali e digitali, mirano a potenziare la capacità delle imprese di affrontare le sfide del mercato globale e di cogliere nuove opportunità di crescita.

Gli organismi di formazione dispongono di un arco temporale di 18 mesi per la realizzazione dei progetti, garantendo una gestione efficace delle risorse e una tempestiva erogazione dei servizi formativi.

L’avviso “Formazione Permanente 2025” rimane aperto fino al 28 novembre 2025, incoraggiando la presentazione di nuove proposte attraverso lo Sportello digitale della Regione Abruzzo.

Questo strumento digitale semplifica l’accesso ai finanziamenti e facilita la collaborazione tra la Regione, gli organismi di formazione e le aziende.

L’iniziativa si configura, quindi, come un investimento strategico per il futuro del tessuto economico abruzzese, promuovendo un modello di sviluppo basato sulla formazione continua, l’innovazione e la collaborazione.