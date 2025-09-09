Abruzzo, a Tagliacozzo 10.000 euro da reclamare: controlla la tua ricevuta!

Un’ondata di speranza si propaga nell’Abruzzo, precisamente nella suggestiva cornice di Tagliacozzo, dove una ricevuta di gioco custodisce la chiave per un premio da 10.000 euro.

Il concorso speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar, celebrato a giugno, ha distribuito mille vincite del genere, e una di esse attende ancora di essere reclamata.

La ricevuta fortunata, generata durante il concorso n.

103 del 28 giugno, è stata acquistata presso la tabaccheria Costantini, un punto di riferimento per la comunità tagliacozzese.

Il premio, destinato a regalare un’esperienza indimenticabile, rimane sospeso, in attesa del suo legittimo proprietario.

La possibilità di incassare questa significativa somma di denaro, che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella vita di chi la riceve, è legata alla verifica di un codice alfanumerico specifico.

Questo codice, un identificativo univoco attribuito all’iniziativa promozionale, è impresso sulla ricevuta di gioco e costituisce il passaporto per accedere alla vincita.

La sua accuratezza è fondamentale: anche una singola cifra errata precluderebbe l’accesso al premio.

Il tempo stringe.

La finestra temporale entro cui effettuare la riscossione, come previsto dal regolamento, si chiude il 26 settembre.

Oltrepassare questa data comporterebbe la decadenza del diritto alla vincita, con conseguente perdita dell’opportunità di beneficiare di questo inatteso favore.

Per coloro che conservano la ricevuta del concorso in questione, l’invito è a procedere con la verifica del codice identificativo “9184APE103084”.

Un semplice controllo, un atto dovuto che potrebbe svelare una sorpresa straordinaria.

La possibilità di vivere un “Weekend da Sogno” si materializza in questo codice, un piccolo segreto custodito su un pezzo di carta, un’opportunità che attende di essere scoperta, un invito a sognare ad occhi aperti, in attesa del proprio destino.

La tabaccheria Costantini, testimone di questa potenziale fortuna, resta a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto nella verifica.