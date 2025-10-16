Abruzzo a Times Square: un turismo di lusso autentico e sostenibile

Un’immagine cattura l’attenzione, un istante sospeso nel cuore pulsante di Times Square: uno sguardo rivolto verso l’alto, un sorriso inatteso.

Sulle immense tele a LED, un caleidoscopio di suggestioni si dispiega, proiettando un Abruzzo inedito verso il mondo.

Non solo paesaggi idilliaci – castelli medievali arroccati, vette maestose, borghi incastonati tra le colline – ma anche l’anima profonda della regione, racchiusa nei gesti semplici: mani che modellano la terra, volti accoglienti che narrano storie millenarie.

Questa è la nuova identità dell’Abruzzo, presentata al mercato globale come destinazione di lusso autentico, un concetto che trascende il mero consumismo per abbracciare un’esperienza umana profonda e responsabile.

L’iniziativa, affiancata dal lancio di un innovativo portale digitale, segna una svolta strategica per il turismo abruzzese.

Il portale, nato dalla sinergia tra il Gruppo di Sviluppo Territoriale e la Fondazione Crea, si configura come un ecosistema digitale integrato.

Non si tratta di una semplice vetrina online, ma di una piattaforma B2B sofisticata, pensata per connettere operatori internazionali – buyer, tour operator, agenzie di viaggio – con un’offerta diversificata e genuina.

Oltre 200 esperienze uniche, accuratamente selezionate tra agriturismi a conduzione familiare, guide specializzate, produttori artigianali e piccoli imprenditori, sono ora accessibili a un pubblico globale.

L’ambizione è duplice: destagionalizzare il flusso turistico, distribuendo i benefici economici su tutto l’arco dell’anno, e promuovere un turismo sostenibile, che valorizzi il territorio e le comunità locali, generando un impatto positivo e duraturo.

L’obiettivo è ambizioso: trattenere circa l’80% dei ricavi all’interno della regione, reinvestendo in progetti di sviluppo e miglioramento della qualità della vita.

La piattaforma, accessibile su invito a partire da metà novembre, sarà gestita da borGO, un tour operator abruzzese con una forte impronta sociale, che si impegna a promuovere un turismo equo e responsabile.

Il catalogo è il risultato di un intenso lavoro di mappatura, condotto dal Gst e coinvolgente oltre 200 operatori locali, selezionati attraverso una call pubblica lanciata lo scorso aprile.

“Questa iniziativa,” sottolinea Roberto Santangelo, Assessore alle Politiche Culturali della Regione Abruzzo, “è la prova tangibile di come l’innovazione, l’apertura e la collaborazione possano generare uno sviluppo che rispetti l’ambiente e le persone”.

Non si tratta solo di attrarre visitatori, ma di rafforzare l’intera filiera turistica, creando opportunità economiche e culturali che perdurino nel tempo.

Marianna Colantoni, Presidente del Gst, aggiunge: “Vogliamo restituire valore alle persone e ai luoghi che rendono unica l’Abruzzo.

Il nostro modello è un circolo virtuoso: ogni operatore trova il suo spazio, contribuisce al successo collettivo e partecipa alla costruzione di un futuro sostenibile, proiettato verso un orizzonte internazionale.

” Si tratta di un progetto che va oltre il turismo: è una dichiarazione d’amore verso un territorio, una comunità e un’identità che meritano di essere conosciute e valorizzate.