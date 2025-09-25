Abruzzo: Accordo Quadro per una PA più efficiente e trasparente

L’Abruzzo si proietta verso il futuro amministrativo con un Accordo Quadro 2025-2029 che segna un punto di svolta nella collaborazione tra Regione e Formez PA, formalizzato nell’ambito dell’Abruzzo Economy Summit.

Più che una semplice intesa, questo accordo si configura come un vero e proprio progetto di rinnovamento, volto a innalzare il livello di efficienza, trasparenza e reattività della pubblica amministrazione abruzzese, con un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini, il sostegno alle imprese e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolinea come l’accordo non rappresenti un mero atto formale, ma un investimento strategico per rafforzare le fondamenta di un’amministrazione capace di rispondere in modo proattivo alle esigenze in continua evoluzione della società contemporanea.

Si tratta di un’azione mirata a superare le criticità strutturali, ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e favorire un rapporto di maggiore fiducia tra cittadini e istituzioni.

Il supporto di Formez PA si articolerà in cinque aree cruciali, considerate vere e proprie leve per la trasformazione.

In primo luogo, la programmazione e gestione delle risorse europee e nazionali, un aspetto fondamentale per capitalizzare le opportunità di finanziamento e indirizzare gli investimenti verso progetti strategici per la crescita regionale.

Successivamente, la digitalizzazione e l’innovazione dei processi amministrativi, non solo come riduzione della burocrazia, ma come reale veicolo per la semplificazione e l’accessibilità ai servizi pubblici.

Il reclutamento, l’onboarding e la valorizzazione del personale amministrativo rappresentano un pilastro imprescindibile, poiché la competenza e la motivazione dei dipendenti pubblici sono elementi chiave per un’amministrazione efficiente.

La comunicazione delle politiche pubbliche viene concepita non come una mera informazione, ma come un dialogo aperto e costruttivo con la cittadinanza, volto a promuovere la partecipazione e la consapevolezza.

Infine, il marketing territoriale e l’attrattività regionale sono intesi come strumenti per promuovere l’Abruzzo a livello nazionale e internazionale, valorizzando il suo patrimonio culturale, ambientale e produttivo.

Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA, evidenzia con particolare enfasi il ruolo propulsivo dell’innovazione tecnologica, con un occhio di riguardo all’intelligenza artificiale, come fattori abilitanti per la modernizzazione della PA.

L’Abruzzo, grazie a questa partnership, si propone di diventare un laboratorio vivente per la sperimentazione di soluzioni digitali avanzate e modelli organizzativi all’avanguardia.

Questo approccio, orientato al testing e all’apprendimento continuo, permetterà alla Regione di anticipare le tendenze future e di offrire servizi sempre più personalizzati e performanti.

Un elemento distintivo dell’accordo è la creazione di una cabina di regia congiunta, che garantirà un monitoraggio costante dei progressi, assicurando coerenza, trasparenza e la misurabilità dei risultati.

Questo meccanismo di governance condivisa mira a superare le tradizionali barriere tra enti e a promuovere una cultura della collaborazione e della responsabilità.

In definitiva, l’accordo si presenta come un’opportunità unica per l’Abruzzo di rafforzare la propria identità e la propria competitività, proiettandosi verso un futuro di crescita sostenibile e benessere collettivo.