Abruzzo: Agenda Regionale tra Europa, Welfare e Territorio

Agenda istituzionale regionale: focus sull’integrazione europea, welfare e gestione del territorioIl Consiglio Regionale dell’Abruzzo si appresta ad affrontare un’intensa giornata istituzionale, articolata in diverse sedute che riflettono le priorità dell’azione amministrativa e l’impegno verso l’integrazione europea, la tutela del welfare e la gestione sostenibile del territorio.

La mattinata sarà dedicata, in particolare, all’esame degli strumenti e delle procedure che garantiscono la partecipazione attiva della Regione Abruzzo alla formazione e all’attuazione del diritto europeo.

La seduta congiunta delle Commissioni Politiche Europee, Bilancio, Territorio, Agricoltura e Sanità, prevista per le ore 10, si focalizzerà sull’implementazione dell’articolo 115 del Regolamento interno, con l’obiettivo di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà e di definire gli indirizzi strategici per l’anno 2025.

Sarà esaminata la proposta di indirizzi per la predisposizione della legge europea regionale, oltre alla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, cruciale per assicurare la coerenza delle politiche abruzzesi con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

L’agenda prevede, inoltre, l’assegnazione del programma di lavoro della Commissione Europea per il 2025, evidenziando l’importanza di allineare le priorità regionali con quelle comunitarie.

Alla seduta parteciperanno figure chiave dell’amministrazione regionale, tra cui i direttori generali e dipartimentali, il responsabile dell’Ufficio Normativa Europea e Aiuti di Stato e il dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, a testimonianza dell’importanza attribuita a questa specifica area di responsabilità.

Nel pomeriggio, la Commissione di Vigilanza si occuperà di questioni cruciali relative al welfare regionale, con particolare attenzione alla disponibilità di fondi destinati a interventi a sostegno della natalità e della residenzialità.

L’audizione della Direttrice del DPG, Dipartimento Sociale, Enti Locali, Cultura, fornirà elementi per valutare l’efficacia delle misure adottate e le eventuali criticità da affrontare.

Saranno inoltre discussi chiarimenti relativi all’Avviso pubblico Legge 145/2018 per l’annualità 2026, con l’audizione dell’Assessore alle Infrastrutture e del Direttore del DPE, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti.

Un focus specifico sarà dedicato alla problematica della carenza di un farmaco chemioterapico nell’Ospedale SS.

Annunziata di Chieti, con l’audizione del Direttore UOC Acquisizione beni e servizi ASL2, al fine di individuare soluzioni rapide e garantire l’accesso dei pazienti alle terapie necessarie.

La giornata si concluderà con la seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Territorio, incentrata sull’esame del progetto di legge che introduce modifiche alla normativa relativa al Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

L’iniziativa, promossa dal Presidente Sospiri e dalla Vicepresidente Scoccia, mira a modernizzare il sistema e a migliorarne l’efficienza.

L’audizione del Presidente di Ersi Abruzzo offrirà una prospettiva autorevole sulla gestione del servizio e sulle sfide future, con l’obiettivo di garantire un approccio sostenibile e orientato al miglioramento della qualità del servizio per i cittadini abruzzesi.