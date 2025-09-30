Abruzzo, anziani attivi: un quadro positivo nel Rapporto Passi d’Argento.

La Giornata internazionale delle persone anziane, celebrata il primo ottobre, rappresenta un’occasione cruciale per focalizzare l’attenzione sulla popolazione anziana e promuovere una comprensione più profonda delle sfide e delle opportunità legate all’invecchiamento.

L’Abruzzo, in questa cornice, offre un quadro complesso e articolato, come evidenziato dal Rapporto Passi d’Argento 2023-2024, che va ben oltre la semplice constatazione di indicatori statistici.

Il documento rivela un’inversione di tendenza positiva rispetto alle medie nazionali, con un 44% degli anziani autonomi che integrano l’attività fisica nella loro routine settimanale, superando il dato nazionale del 42%.

Questa propensione all’esercizio fisico suggerisce una crescente consapevolezza dell’importanza del benessere fisico per una vita lunga e attiva, e riflette forse iniziative locali di promozione della salute rivolte agli anziani.

Tuttavia, la presenza ancora non am