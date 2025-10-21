Abruzzo, crollo natalità: la regione in testa alla crisi demografica italiana.

L’Abruzzo si configura come una regione all’avanguardia in un trend demografico allarmante che investe l’Italia intera: un declino profondo e accelerato delle nascite.

I dati Istat relativi ai primi sette mesi del 2025 rivelano un crollo del 10,2% nel numero di nuovi nati rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato che la pone al primo posto in questa spirale negativa a livello nazionale, superando la Sardegna (-10,1%) e significativamente al di sopra della media nazionale del -6,3%.

Questo deterioramento, rispetto a un 2024 in cui la diminuzione era stata più contenuta (-1%), proietta l’Abruzzo di fronte a sfide socio-economiche di portata cruciale.

La contrazione demografica non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio che vede l’Italia scivolare sempre più lontano dal tasso di sostituzione generazionale, quel valore minimo (circa 2,1 figli per donna) necessario per garantire il ricambio della popolazione.

Nel 2024, l’Italia ha registrato 369.944 nascite, una cifra inferiore di quasi diecimila unità rispetto all’anno precedente, e la tendenza al ribasso si conferma nei primi mesi del 2025, con un calo di oltre 13.000 nuovi nati.

Le ragioni di questo declino sono complesse e multifattoriali.

L’Istat indica una riduzione della popolazione in età fertile, ovvero quella fascia d’età più incline alla procreazione, come fattore determinante.

Tuttavia, questa diminuzione numerica si aggrava a causa di condizioni economiche precarie e incerte che inducono molte coppie a rimandare o rinunciare alla genitorialità.

La difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, la mancanza di adeguate politiche di sostegno alla natalità e la precarietà del mercato del lavoro giocano un ruolo significativo.

In Abruzzo, il tasso di fecondità, ovvero il numero medio di figli per donna, è precipitato da 1,12 nel 2024 a un preoccupante 1,04 nei primi sette mesi del 2025.

Un dato che riflette una profonda trasformazione dei modelli familiari e delle scelte riproduttive.

Anche la Sardegna, con un tasso di 0,86 nel 2025, si attesta su livelli tra i più bassi d’Europa, evidenziando una crisi demografica particolarmente acuta in queste regioni.

L’evoluzione delle strutture familiari contribuisce a complicare il quadro.

Il contributo delle famiglie straniere, sebbene presente (10,1% dei nuovi nati in Abruzzo), non riesce a compensare il calo delle nascite tra le coppie italiane.

La crescita delle famiglie monogenitoriali è un’altra tendenza rilevante, con quasi la metà dei bambini (47,5% in Abruzzo) che nasce da genitori non coniugati, un dato superiore alla media nazionale del 43,2%.

L’età media delle madri al primo figlio continua a salire, raggiungendo i 31,9 anni, indicando una tendenza a posticipare la maternità, spesso legata a scelte personali e professionali.

La crisi demografica abruzzese non è semplicemente una questione di numeri, ma un campanello d’allarme che segnala una profonda trasformazione sociale ed economica.

Richiede un’azione politica urgente e coordinata, che coinvolga misure di sostegno economico alle famiglie, politiche per la conciliazione lavoro-famiglia, incentivi alla natalità e un ripensamento del ruolo della donna nella società.

Il futuro dell’Abruzzo, e dell’Italia intera, dipende dalla capacità di affrontare questa sfida con coraggio e visione.