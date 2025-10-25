Abruzzo digitale: un successo ante data con oltre 59.000 assistiti

L’Abruzzo si distingue a livello nazionale per l’efficace implementazione del programma “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un investimento di 3 milioni di euro ha permesso la creazione di una rete capillare di 68 punti di accesso, progettata per supportare oltre 54.000 cittadini che necessitano di un’introduzione guidata al mondo digitale, superando con notevole anticipo, circa tre mesi, l’obiettivo iniziale fissato per dicembre 2025.

Ad oggi, il numero di persone assistite ha già raggiunto le 59.031, testimoniando l’impatto positivo dell’iniziativa.

Questo successo è stato ufficialmente riconosciuto durante la Giornata nazionale della cittadinanza digitale, nell’ambito dell’Assemblea della Coalizione nazionale per la Repubblica digitale, tenutasi a Roma.

La delegazione abruzzese, guidata dall’amministratore unico di Abruzzo Progetti Spa, Pasqualino Di Cristofano, e coordinata dalla responsabile del progetto, Alessia Pietropaoli, comprendeva anche figure chiave come la psicologa Loredana Satriano e i facilitatori Sabrina Vecchiarelli, Nunzio Del Cimmuto e Mirko Mocellin, elementi cruciali per il contatto diretto con la comunità.

L’esperienza, a detta di Di Cristofano, ha rappresentato un vero volano di sviluppo e crescita per il territorio, consentendo non solo di raggiungere gli obiettivi prefissati in anticipo, ma anche di puntare a un target ancora più ambizioso, stimato a 70.000 utenti entro la fine dell’anno.

Il contatto diretto con i facilitatori sul campo, e l’osservazione del loro impegno e competenza, ha offerto una prospettiva privilegiata sull’impatto reale del progetto.

Il servizio “Punto digitale facile” offre un percorso di apprendimento gratuito e personalizzato, volto a semplificare l’accesso ai servizi pubblici digitali essenziali.

Questi includono l’identità digitale (SPID), il sistema di pagamento online (PagoPa), il fascicolo sanitario elettronico, la Posta Elettronica Certificata (PEC) e altre risorse fondamentali per la vita civile, spesso percepite come ostacoli da chi non possiede familiarità con le tecnologie digitali, in particolare anziani e persone con limitate competenze informatiche.

La chiave del successo, secondo Di Cristofano, risiede nella creazione di una vera e propria sinergia tra Regione Abruzzo, enti locali, aziende sanitarie e associazioni del territorio.

Il supporto concreto offerto dalle ASL, con sportelli dedicati particolarmente apprezzati, e dalle biblioteche comunali, in collaborazione con associazioni e circoli anziani, ha contribuito in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi.

Particolarmente importante è stata l’attenzione alla diffusione omogenea del servizio, garantendo l’accesso anche ai piccoli centri montani, spesso penalizzati da una minore disponibilità di risorse e infrastrutture.

Questa iniziativa testimonia come l’inclusione digitale possa rappresentare un motore di sviluppo sociale ed economico per l’intera comunità abruzzese, riducendo il divario digitale e promuovendo una cittadinanza pienamente partecipativa.