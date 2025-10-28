Abruzzo e Stellantis: partnership per il futuro dell’automotive regionale.

L’Abruzzo si proietta verso un futuro dell’automotive plasmato da una rinnovata partnership strategica con Stellantis, segnando un capitolo cruciale per l’economia regionale.

L’incontro a Roma, tra il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, affiancati dall’Assessore Tiziana Magnacca, ha delineato un percorso comune volto a rafforzare la filiera automotive locale, con un’attenzione particolare ai veicoli commerciali leggeri, fulcro dell’industria abruzzese.

La discussione ha trascendentato il semplice consolidamento di relazioni, focalizzandosi sulla necessità di un’evoluzione sostenibile e innovativa.

Il Presidente Marsilio ha posto in luce il ruolo chiave dell’Abruzzo nel panorama produttivo europeo di Stellantis, sottolineando l’impegno concreto della Regione a sostenere la crescita e la resilienza del settore.

L’Abruzzo non è solo un sito produttivo, ma un ecosistema industriale dinamico, e la Regione si impegna a preservarne la competitività.

Un elemento centrale del confronto è stato dedicato alle sfide imposte dagli ambiziosi obiettivi europei per il 2035, che richiedono una trasformazione radicale del settore.

Il Presidente Marsilio ha illustrato le iniziative attivate a livello comunitario per promuovere una transizione “giusta”, che tenga conto delle specificità delle imprese italiane e abruzzesi, evitando impatti negativi sull’occupazione e sulla produzione.

Si tratta di un approccio proattivo, volto a plasmare le politiche europee per tutelare le eccellenze nazionali.

Emanuele Cappellano ha espresso un vivo interesse per le dinamiche territoriali abruzzesi, confermando la volontà di Stellantis di instaurare un dialogo aperto e collaborativo con la Regione e le parti interessate.

Ha riconosciuto l’importanza strategica del comparto dei veicoli commerciali per l’economia abruzzese e ha sottolineato le potenzialità di sviluppo tecnologico che questa filiera può offrire alla regione.

Questo riconoscimento non è solo un atto formale, ma un segnale di una partnership orientata alla crescita reciproca.

L’incontro ha evidenziato una visione condivisa che va oltre la semplice produzione: si tratta di costruire un futuro in cui l’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo del territorio siano strettamente interconnessi.

La collaborazione tra Regione Abruzzo e Stellantis si configura come un esempio di come le istituzioni pubbliche e le imprese private possano lavorare insieme per affrontare le sfide del futuro e creare opportunità di crescita per l’intera comunità.

Si tratta di un investimento nel capitale umano e nell’infrastruttura industriale, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’Abruzzo come polo di eccellenza nel settore automotive europeo.