Abruzzo: Esportazioni in Crescita, Terzo a Livello Nazionale

L’Abruzzo si distingue nel panorama economico nazionale, confermando un’evoluzione positiva delle esportazioni nel primo semestre del 2025.

Secondo i dati Istat, la regione registra un incremento dell’10,1% rispetto all’anno precedente, un risultato che la posiziona al terzo posto a livello nazionale, superando regioni storicamente trainanti come il Friuli-Venezia Giulia, e attestandosi subito dopo Lazio e Toscana.

Questa performance, sottolineata dal Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, non è un mero dato numerico, ma riflette la capacità di un tessuto produttivo abruzzese in grado di affrontare con successo le sfide del mercato globale.

L’impulso principale a questa crescita proviene dal comparto farmaceutico, chimico-medicinale e botanico, un settore che, in sinergia con realtà industriali di Lazio, Lombardia e Toscana, ha contribuito in maniera significativa (3,4 punti percentuali) all’aumento complessivo delle esportazioni italiane.

Questo dato non deve essere letto isolatamente, ma come sintomo di un processo di specializzazione produttiva che vede l’Abruzzo puntare con decisione su settori ad alto valore aggiunto, dove innovazione e ricerca rappresentano elementi imprescindibili per la competitività.

Il presidente Marsilio ha giustamente evidenziato come l’export sia un barometro essenziale per misurare la vitalità economica regionale.

La crescita a doppia cifra non è solo il frutto di una congiuntura favorevole, ma il risultato di investimenti strategici, di una cultura aziendale orientata all’eccellenza e della capacità di adattamento a un contesto internazionale in continua evoluzione.

L’impegno della Regione Abruzzo si proietta verso il sostegno continuo dei distretti industriali e delle filiere strategiche, con un’attenzione particolare agli investimenti in ricerca e sviluppo.

La capacità di attrarre capitali di investimento, in particolare nel settore farmaceutico, sottolinea l’importanza di rafforzare il legame tra imprese e centri di ricerca accademici, favorendo la nascita di sinergie e il trasferimento tecnologico.

In questo contesto, il Bando Fesr da 58 milioni (incrementabili a 88 con lo scorrimento delle graduatorie) rappresenta un segnale tangibile della volontà di investire sul futuro, consolidando le filiere industriali strategiche e promuovendo l’innovazione.

Pur riconoscendo il rallentamento della produzione di veicoli commerciali, è fondamentale sottolineare come i settori chimico-farmaceutico e agroalimentare continuino a costituire pilastri fondamentali per lo sviluppo economico regionale.

La loro resilienza e capacità di generare valore aggiunto testimoniano la diversificazione produttiva e la capacità di adattamento dell’Abruzzo alle nuove dinamiche del mercato globale.

In sintesi, i risultati ottenuti confermano il ruolo dell’Abruzzo come regione a forte vocazione industriale, proiettata verso un futuro di crescita sostenibile e competitività internazionale.