Abruzzo, estate record: borghi e turismo attivo trainano la crescita

L’estate 2024 ha confermato l’Abruzzo come destinazione turistica in ascesa, segnando un incremento complessivo delle presenze pari al 10% rispetto al 2023, un dato che, pur incoraggiante, rivela una distribuzione geografica e temporale disomogenea, delineando un quadro di opportunità e sfide per il futuro.

L’analisi condotta dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio Abruzzo, guidata dal presidente Giammarco Giovannelli, svela dinamiche complesse che richiedono una riflessione approfondita e un’azione strategica concertata tra pubblico e privato.

Il cuore pulsante di questa crescita risiede nei borghi interni, veri e propri fari di attrazione per un turismo sempre più orientato alla riscoperta del patrimonio culturale, enogastronomico e naturale.

Questi centri hanno registrato aumenti di affluenza che hanno superato il 50%, testimoniando la crescente domanda di esperienze autentiche e immersive, lontano dai percorsi più battuti.

La spinta di questo filone turistico è legata anche alla crescente popolarità delle vacanze attive, come trekking, cicloturismo e attività all’aria aperta, che trovano nell’Abruzzo un terreno fertile per svilupparsi.

Tuttavia, il litorale abruzzese ha mostrato un andamento più altalenante.

Sebbene si siano riscontrati periodi di calo, soprattutto nei primi giorni di luglio e nella prima decade di agosto, la coda della stagione, con prezzi più accessibili, ha visto un recupero delle presenze.

La durata media dei soggiorni si è stabilizzata tra le quattro e le sette notti, suggerendo una preferenza per esperienze più mirate e personalizzate.

L’analisi della spesa media per persona rivela una stabilità attorno ai 1.170 euro, con fluttuazioni mensili che riflettono le diverse tipologie di vacanza.

Giugno è stato caratterizzato da un impegno economico più contenuto, legato a brevi soggiorni, mentre luglio e agosto hanno visto un picco dovuto alla combinazione di prezzi più elevati e durata prolungata delle vacanze, che rappresentano il 60% delle scelte.

Anche settembre ha mantenuto buoni livelli, grazie soprattutto a soggiorni più brevi.

Dal punto di vista delle strutture ricettive, gli hotel occupano la quota maggiore dei pernottamenti (21%), seguiti dai bed e breakfast (17%).

Le case vacanza in affitto stanno guadagnando terreno (13%), mentre il 14% dei turisti ha optato per l’ospitalità di amici e parenti o seconde case, un dato significativo che sottolinea il ruolo importante delle reti sociali nel turismo abruzzese.

I dati raccolti tracciano il profilo di una regione capace di attrarre un turismo diversificato, sensibile alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse locali.

Tuttavia, la concentrazione delle presenze in un arco temporale limitato, inferiore ai cento giorni, rappresenta una criticità strutturale che mina la marginalità aziendale e limita lo sviluppo economico.

È imperativo, pertanto, investire in infrastrutture e servizi per una vera e propria destagionalizzazione, ampliando l’offerta turistica e promuovendo eventi e attività che possano attrarre visitatori durante tutto l’anno.

La sfida per l’Abruzzo è trasformare il successo estivo in una crescita solida e duratura, capace di generare benefici per l’intera comunità.